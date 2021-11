Santé : les 70 gestes qui permettent de prévenir plutôt que de guérir

INTERVIEW

Vous vous demandez comment faire pour améliorer votre énergie, limiter votre stress et réduire significativement les risques de cancer ? Bienfait pour vous a reçu le docteur Vincent Valinducq qui, dans son ouvrage 70 gestes santé, liste des bonnes pratiques qui permettent de prévenir plutôt que guérir. Un guide de bonnes pratiques à adopter au quotidien pour prévenir les maladies avant qu'elles apparaissent.

Limiter la viande rouge

Parmi les règles qu'évoque Vincent Valinducq dans son livre, certaines, comme celle des cinq fruits et légumes par jour, sont bien connues. "Pas de culpabilité. C'est super si vous pouvez les appliquer tous les jours. Néanmoins, s'il y a des petits écarts, vous pouvez le rattraper le lendemain, le surlendemain, avec une alimentation un peu moins calorique. Ce qui est important, c'est la notion de plaisir", explique-t-il. Autre réflexe lié à l'alimentation : limiter sa consommation de viande rouge. "Selon l'OMS, manger plus de 500 grammes de viande rouge par semaine exposerait à des types de cancer colorectaux, ainsi qu'au diabète de type 2", rappelle le médecin. Ce n'est pas pour autant qu'il faut complètement arrêter la viande rouge. Il est préférable par exemple de diversifier son apport en protéines avec de la viande blanche comme celle de la volaille.

Éviter la cigarette et l'alcool

Dans son livre, Vincent Valinducq aborde également la question du stress. Parfois pris comme des remèdes à l'anxiété, la cigarette, l'alcool et le café ont en réalité l'effet inverse. "C'est un leurre. On a envie de trouver une solution via quelque chose qui, finalement, est toxique pour notre santé. Par exemple, une cigarette va augmenter un peu le rythme cardiaque, les palpitations, la tension."

Ne pas s'endormir avec les pieds froids

D'autres conseils sont plus originaux. Il faudrait par exemple éviter de s'endormir avec les pieds froids. "Pour s'endormir, le corps va perdre 0,5°C. C'est normal, il se met au calme. En revanche, quand vous avez les pieds froids, il se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, il va attendre que les pieds se remettent à température normale pour pouvoir enclencher le système d'endormissement."

>> LIRE AUSSI - Trois conseils simples pour combattre la fatigue chronique

L'importance des amis et du sexe

Avoir des amis sur lesquels on peut compter améliorerait également notre santé, explique Vincent Valinducq. Les relations sexuelles, elles aussi, sont bonnes, notamment pour le système cardio-vasculaire. "De nombreuses études ont montré qu'avoir 21 éjaculations mensuelles permettait de réduire de 30% les risques de cancer de la prostate". Concernant les cancers, justement, plus ils sont pris en charge à temps, meilleures sont les chances de guérison. Donc faire des dépistages est essentiel. "Dépisté tôt, le cancer colorectal a 90% de chances d'être guéri. Il faut absolument faire les dépistages", a-t-il rappelé.

En ce début de mois sans tabac, le médecin généraliste a également listé les bénéfices de l'arrêt de la cigarette. "On a l'impression que l'arrêt du tabac a uniquement des bénéfices sur le long terme. Et je le vois : les patients sont impatients. Mais il faut savoir qu'au bout de 48 heures, le goût et l'odorat s'améliorent. Au bout de trois semaines, la qualité de la peau aussi. Et puis, sur le long terme, au bout de dix ans, vous aurez diminué de moitié le risque de faire un cancer du poumon."