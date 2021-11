Mois sans tabac : trois bonnes (et concrètes) raisons d'arrêter de fumer maintenant

Vous envisagez d'arrêter de fumer ? C'est le bon moment pour vous lancer. Ce lundi débute le premier jour du Mois sans Tabac, une opération nationale pour soutenir tous ceux qui relèvent le défi du sevrage tabagique. 85.000 fumeurs se sont déjà inscrits sur la plateforme pour se faire accompagner par des professionnels. Une aide précieuse, quand on sait l'épreuve que peut représenter l'arrêt de la cigarette pour certains fumeurs. Voici trois bonnes raisons de se lancer maintenant.

L'aide d'un professionnel augmente de 70% ses chances de réussite

Le gros avantage du mois sans tabac est que le fumeur n'est pas seul pour tenter d'arrêter, puisqu'il sait que de nombreuses autres personnes participent au défi. On entend souvent qu'il faut en moyenne sept tentatives ratées pour réussir à arrêter de fumer. En fait, ce chiffre correspond aux gens qui tentent d'arrêter tout seul, sans aucune aide. Se faire accompagner, et surtout se faire accompagner par un professionnel, augmente de 70% les chances de parvenir à arrêter de fumer. Le numéro 39 89 peut être une porte d'entrée pour commencer. Consulter un généraliste aussi.

Le professionnel de santé motive, bien sûr, mais son aide est cruciale pour arriver à dépasser le manque de nicotine, notamment grâce à des produits de substitution. "L'avantage de prendre de la nicotine, c'est de ne pas avoir le signe de manque, de ne pas être stressé, ni angoissé, et de ne pas avoir les fringales", explique Marion Adler, tabacologue à l'hôpital Antoine-Béclère à Clamart. "Pour ça, il faut avoir un traitement comme le patch qui calme l'envie de fumer sur toute la journée et puis y associer des formes rapides d'apport de nicotine comme les gommes et les pastilles", poursuit-elle.

En 24h vous ressentez les premiers bénéfices

Une fois que les effets du manque de nicotine sont contrôlés, les bénéfices sont immédiats. En 24h, vous avez éliminé le monoxyde de carbone qui prenait la place de l'oxygène dans vos globules rouges, donc vous respirez mieux, vous avez meilleure mine, vous dormez mieux, bref vous allez mieux.

Tenir un mois augmente les chances d'un arrêt durable

Si vous tenez un mois sans tabac, vous multipliez par cinq vos chances de rester non fumeur après.

Des chiffres qui, pour l'heure, ne semblent pas totalement convaincre les Français : l'an dernier, à peine plus de 125.000 personnes se sont inscrites en ligne pour le Mois sans tabac, contre plus de 200.000 l'année précédente. Le Covid est certes passé par là. Mais ce chiffre avait déjà commencé à décliner. Le tabac reste pourtant la première cause de mortalité évitable, en tuant 75.000 personnes en France chaque année.