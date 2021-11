Trois conseils simples pour combattre la fatigue chronique

Rentrée difficile, arrivée de l'hiver, stress post-covid... Vous avez sans doute connu un épisode de fatigue aigüe ces dernières semaines. Mais d'où nous vient ce sentiment de fatigue généralisé ? "Depuis la fin de la crise sanitaire, on est reparti comme des dératés, on fait comme s'il ne s'était rien passé. Tout le monde est sur les rotules", explique Léonard Anthony. L'auteur de Goodbye Fatigue ! a livré au micro d'Europe 1 trois conseils pour se débarrasser de sa fatigue.

Se focaliser sur la vie réelle

En tout premier lieu, Léonard Anthony préconise de privilégier la vie réelle. "Avec la pandémie, on a tous eu une explosion du digital dans notre vie. Ça a eu des effets positifs. Ça nous a permis de maintenir du lien. Mais ça a aussi généré énormément de fatigue. Porter des masques toute la journée, c'est épuisant. L'expression du visage est devenue une forme d'avatar, c'est-à-dire un être humain sans corps. Or un être humain, c'est une pensée, mais c'est aussi une physiologique. La pandémie a montré autre chose : que nous avions besoin de contacts humains", détaille-t-il.

Lâcher son téléphone portable

La pandémie a également boosté notre addiction au téléphone portable et aux réseaux sociaux. Là aussi, il faut réduire le temps d'exposition pour préserver notre santé mentale. "La première des choses, c'est de comprendre que les millions de lignes de code qui sont dans ces applications sont faites pour vous rendre addict. Et ça marche très bien. La solution la plus simple, c'est apprendre à laisser le téléphone se reposer", explique Léonard Anthony, qui rappelle qu'on consulte en moyenne dix fois son téléphone par heure. Un fléau pour notre concentration. "Quand c'est la nuit, investissez dans un bon vieux réveil. La journée, déconnectez toutes les notifications. Choisissez un seul canal de communication."

Apprécier les moments "up"

Léonard Anthony prend l'exemple du jeu de bascule auquel jouent les enfants. "On se souvient de l'effet tape-cul quand on tombe. On se focalise beaucoup sur ce moment-là quand on est dessus et on se dit 'aïe, ça va faire mal'. Mais si vous anticipez de la même façon la montée, ça va être plus agréable. Et cela va moins vous fatiguer".