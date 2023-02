Santé : la Ligue contre le cancer pointe du doigt les inégalités de soins et de prise en charge face au cancer

La journée mondiale contre le cancer est une initiative de l’Union internationale contre le cancer (UICC), la plus grande organisation internationale, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Lors de cette journée, les pays se mobilisent pour favoriser la prévention, encourager la recherche et changer le regard porté sur cette maladie. Cette année, le thème de la journée mondiale contre le cancer est "Pour des soins plus justes". En effet, l’UICC souhaite que la formation des professionnels de santé exerçant dans les disciplines en lien avec la lutte contre le cancer s'améliore considérablement. Notamment dans les pays pauvres et en voie de développement.

Une inégalité d'accès aux soins

En France aussi, le système de santé commence à s'essouffler. Les déserts médicaux se multiplient et les inégalités, déjà fortes, s’aggravent. Aujourd’hui, lors de la prise en charge, les Français ne sont pas tous égaux. “Il y a des inégalités d'accès aux soins qui persistent sur le territoire”, a expliqué Emmanuel Ricard, délégué à la prévention pour la Ligue contre le cancer.

La Ligue contre le cancer a décidé de pointer du doigt ces inégalités de soins et de prise en charge face à cette maladie. Selon une étude qu’ils ont mené, les personnes les moins diplômées et les personnes fragiles économiquement sont deux fois moins diagnostiquées via les dépistages organisés. Malheureusement, les diagnostics sont logiquement plus tardifs, les traitements plus lourds, et les chances de survie réduites.

Les ambition de l'UICC

L’Union internationale contre le cancer a plusieurs ambitions lors de la journée mondiale contre le cancer. Pour 2025, les objectifs sont multiples comme la volonté d'une baisse significative de la consommation de tabac, la baisse du nombre de personnes en surpoids, la fin des régimes alimentaires malsains, la baisse de la consommation d'alcool ainsi que la diminution de l’exposition à d'autres facteurs pouvant causer l'apparition d'un cancer.