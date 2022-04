Pizzas Buitoni contaminées : parfois, la bactérie E.Coli résiste à la cuisson

Après le scandale sanitaire autour des produits industriels contaminés, certains reprochent aux consommateurs de ne pas avoir bien cuit leur pizza. La bactérie E.Coli étant censée disparaître à une certaine température. Dans la majorité des cas, la bactérie disparaît à la cuisson, mais d'autres paramètres entrent en jeux et parfois, la bactérie persiste. En théorie, après une cuisson au four à 180 degrés pendant 13 minutes -le temps de cuisson d'une pizza surgelée- la bactérie Escherichia Coli devrait être détruite. Mais tout dépend de la quantité de bactérie présente dans un produit.

"La seule possibilité qu’il pourrait y avoir, c'est que la charge bactérienne soit tellement élevée pour que même si la température de cuisson a été respectée, il y ait seulement qu’une partie des bactéries qui ait été détruite", précise Éric Oswald, chef du service bactériologie-hygiène au CHU de Toulouse. "On estime que dans un gramme de matière fécale, on peut avoir un à 100 millions d’Escherichia coli, et il vous en faut uniquement 500 pour provoquer une maladie chez le jeune enfant."

Des fours qui ne chauffent pas assez en cause ?

Autre possibilité évoquée par le professeur en bactériologie : les fours non professionnels affichent parfois la mauvaise température. "Ce n'est pas parce que j’ai mis sur mon four 180 degrés que j’ai un four qui est calibré qui va mettre du 180", tempère le spécialiste. "C'est 180, mais plus ou moins 10 ou 20 degrés."

Après avoir dégusté votre pizza, s'il vous en reste, il faut dès la fin de votre repas la placer au réfrigérateur. À température ambiante, les bactéries se développent. Pour éviter leur multiplication, il faut conserver les aliments cuits à moins de dix degrés.