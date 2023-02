Les lampes à UV utilisées pour sécher le vernis à ongles peuvent-elles provoquer des cancers de la peau ?

25% des Françaises sont adeptes des soins de beauté et se rendent régulièrement en institut, notamment pour des manucures. Mais selon une étude américaine publiée par la revue "Nature", il ne faudrait pas en abuser. Les lampes à ultraviolets (UV), utilisées pour faire sécher le vernis plus rapidement, pourraient être dangereuses pour la santé et même provoquer des cancers de la peau.

Le risque existe dès la première exposition

Les chercheurs ont exposé des cellules humaines et animales aux lampes UV utilisées dans les salons esthétiques. En une seule exposition de 20 minutes, 30% des cellules ont été détruites. Les scientifiques américains ont donc déduit qu'à long terme, cela provoquerait une mutation des gènes. Or ce sont les modifications de l'ADN qui peuvent déclencher un cancer, explique le Professeur Jean-Yves Blay, président de la fondation Unicancer. "Pour les rayons UV, il y a des mutations particulières qui sont retrouvées et que l'on retrouve dans cette étude. Les altérations de l'ADN vont être réparées par nos systèmes cellulaires naturels qui réparent l'ADN. Mais parfois ils sont débordés, parfois ils réparent mal. Et donc le risque existe dès une première exposition a priori."

Limiter au maximum le contact avec les UV

Mettre sa main sous une lampe UV plusieurs fois par mois équivaut à une exposition répétée au soleil et ses rayons, que l'on connaît dangereux, alerte l'oncologue. Certaines esthéticiennes proposent de mettre de la crème solaire pendant la manucure. Une solution insuffisante pour le médecin qui préconise de limiter au maximum le contact avec les UV.