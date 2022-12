Santé : bientôt un vaccin contre le cancer de la peau ?

Aura-t-on bientôt un vaccin contre le cancer de la peau ? C’est l’objectif du laboratoire Moderna qui travaille pour mettre sur le marché un vaccin à ARN messager contre le mélanome. Les résultats des premières phases de tests sont encourageants. Mais comment fonctionnerait ce vaccin ?

Réduire le risque de récidive

Il s'agit d'un traitement, et non d'un vaccin pour éviter les cancers de la peau. En fait, le sérum est réservé aux personnes qui ont déjà un cancer à un stade avancé. Le vaccin des laboratoires Merck et Moderna serait administré aux patients, après l'opération d'ablation d'un mélanome. Les premiers tests montrent qu'en parallèle de la prise d'un anti-cancéreux, plusieurs injections permettent de réduire de 44% le risque de récidive de la tumeur.

Pour l'instant, le vaccin a été testé sur 150 personnes. Les laboratoires prévoient de lancer la phase 3 pour évaluer l'efficacité du traitement à plus grande échelle. Cette dernière phase de test peut durer jusqu'à 3 ans.

Si les essais cliniques sont concluants, ce vaccin serait un espoir, car environ 325.000 nouveaux cas de mélanome auraient été diagnostiqués en 2020 dans le monde. Il pourrait arriver sur le marché d'ici 2030.