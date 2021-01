Sept conseils pour réussir parfaitement votre manucure maison

Nourrir, hydrater et sublimer ses ongles : voici les principes basiques de la manucure. Que ce soit pour les adeptes de couleurs vives ou les amoureux de la discrétion, les fans de "nail desgin" (les dessins sur l'ongle) ou les amateurs de "french manucure", la pose de vernis reste toujours un challenge, surtout à domicile, qui nécessite une légère préparation. Préparation, séchage et protection : Europe 1 vous livre quelques conseils pour réussir à tous les coups la pose de votre vernis.

Bien préparer ses ongles

Cela peut paraître logique, mais la préparation des mains est une étape clé. Il faut commencer par bien se nettoyer les doigts à l'aide d'une eau émolliente pour retirer l'ancien vernis mais également dégraisser l'ongle, facilitant ainsi la pose de la nouvelle couche.

Choisir sa lime

Une fois les ongles nettoyés, il s'agit de leur donner une jolie forme à l'aide d'une lime. Le choix de cette dernière est important. "Je vous déconseille les limes en verre, en fer ou les limes qui sont spécialisées pour les faux ongles", explique Maud Ravier, esthéticienne. "Elles sont dures, raides et elles ont de trop gros grains qui vont venir abîmer vos ongles".

Elle conseille au contraire de privilégier la lime basique, cartonnée et souple. "Elle peut vraiment se marier à la forme de l'ongle sans l'agresser."

Appliquer une base

Avant d'appliquer la couleur, il faut appliquer sur les ongles une base, un vernis transparent qui va agir comme un film protecteur pour empêcher que le vernis coloré ne soit en contact direct avec l'ongle. "Les bases vont protéger l'ongle naturel contre les pigments", explique Nathalie Rohlf, formatrice internationale pour la marque Mavala.

"Les pigments, peu importe les types de couleur mais plus encore quand les vernis sont foncés, peuvent tâcher et faire jaunir les ongles", ajoute-t-elle. La base permet également au vernis de colorer de durer plus longtemps.

Vérifier la fluidité du vernis

Pour éviter les dérapages, les coulures et autres désagréments qui transforment une pose de vernis en champs de bataille, quelques règles sont à suivre pour la pose du liquide coloré. Après avoir bien secoué le flacon, afin d'homogénéiser le vernis et de mélanger les composants, il est important de vérifier sa fluidité.

Sortez le pinceau cinq secondes : si la première goutte tombe avant le délai imparti, il est prêt à la pose. Si la goutte met plus de temps à tomber, le vernis est trop épais et pâteux : il risque de mal sécher et de s'écailler.

Trois coups de pinceau et bingo !

Voici l'étape décisive : la pose. La règle : faire le moins de geste possible, pour ne prendre aucun risque. Un premier coup de pinceau droit au milieu de l'ongle, un trait sur la gauche puis un dernier trait sur la droite pour compléter.

Une fois le dixième doigt terminé, on recommence pour appliquer la seconde couche sur les deux mains.

Adopter le top-coat

Une fois la couleur posée, il en faut pas oublier le top-coat. "Ce produit va servir justement à protéger le vernis contre l'écaillement", explique Nathalie Rohlf. "Cela va prolonger la tenue du vernis."

Un vernis plus résistant, mais également plus brillant. "Un vernis de bonne qualité est brillant à la base mais le fait de rajouter un fixateur va lui donner beaucoup plus de brillance", ajoute la formatrice.

Opter pour un sèche-vernis

Dernière étape qui peut s'avérer délicate : le séchage. Attention à ne pas être trop impatient : plus il y a de couches de vernis, plus le temps de séchage sera conséquent. Il peut parfois atteindre jusqu'à vingt minutes.

Pour les plus pressés, il existe des sèches-vernis. " fois le top-coat appliqué, vous attendez trente secondes à une minute puis vous mettez un sèche vernis sous format spray. Après une minute, votre pose de vernis sera sèche au toucher", explique Nathalie Rohlf de chez Mavala.

Le sèche-vernis existe aussi sous forme d'huile : une goutte déposée au pinceau et la pose de vernis sera protégée et sèche en une minute. Enfin, dernière option : le vernis résineux, qui s'applique comme une base ou un top-coat.

Enfin, pour profiter le plus longtemps possible de ses ongles colorés, il vaut mieux éviter les activités manuelles, telles que la cuisine, le bricolage ou la vaisselle.