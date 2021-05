Pourquoi et comment faut-il prendre soin de ses gencives ?

DÉCRYPTAGE

Contrairement à une idée reçue, une grande partie des consultations chez les dentistes ne concernent pas des problèmes de dents... mais bien de gencives. Invité mercredi de Sans rendez-vous, le Dr Richard Vandervliet, chirurgien-dentiste à Paris, donne quelques conseils pour identifier les différents problèmes pouvant les toucher, et surtout comment les éviter. La base, rappelle-t-il, est de conserver une bonne hygiène bucco-dentaire.

Comment reconnaître une gencive en mauvaise santé ?

"La couleur d'une gencive va nous renseigner sur son état", explique Richard Vandervliet. Et comment reconnaître une gencive en bonne santé ? "Elle est rose, fine et en peau d'orange, pas totalement lisse", répond l'invité d'Europe 1. A l'inverse, "une gencive malade va être très lisse, très rouge voire violacée, et très gonflée".

Pourquoi faut-il en prendre soin ?

"La gencive est un facteur très important dans la santé bucco-dentaire, il faut en prendre soin", insiste Richard Vandervliet, car une maladie des gencives "va mener à terme à un déchaussement des dents".

Le principal problème pouvant toucher les gencives est une inflammation. Un des signes est "la douleur, la rougeur, la chaleur", rappelle le spécialiste. Or, cette inflammation peut le plus souvent s'éviter par une bonne hygiène bucco-dentaire. "L'inflammation vient principalement de la présence de plaque dentaire, ces résidus alimentaires, ces bactéries, qui viennent se coller aux dents et forment un petit film blanchâtre sur les dents", précise Richard Vandervliet.

"Si on ne l'élimine pas dans un brossage régulier et minutieux, cette plaque va se minéraliser, former du tartre, et c'est un facteur d'adhésion bactérienne, ce qui posera problème par la suite."

Quels sont les bons gestes à adopter?

Sur Europe 1, Richard Vandervliet ne conseille pas forcément d'opter pour des dentifrices spéciaux contre les saignements mais insiste plutôt sur l'importance d'utiliser une brosse à dents souple. "On va éliminer de plus en plus les brosses à dent dures ou médium et prendre plutôt des souples avec des poils très fins qui vont permettre d'aller entre la gencive et la dent pour éliminer la plaque", détaille-t-il.

Les bains de bouche, eux, sont à utiliser avec modération, car en fonction de leur composition, ils peuvent "déstabiliser la flore bactérienne buccale", ce qui pourrait entraîner l'apparition d'autres pathologies.

Une autre bonne habitude à prendre est l'utilisation du fil dentaire. "On le conseil pour tout le monde", assure Richard Vandervliet, tant il est indispensable en complément du brossage. "Toutes vos dents se touchent par un seul point, la brosse ne peut pas y aller. Le seul moyen de le nettoyer est le fil dentaire", précise-t-il, appelant à passer du fil une fois par jour.

Quelles sont les principales pathologies ?

La pathologie de gencive la plus connue est la gingivite, qui se caractérise par "une inflammation superficielle, avec des saignements, un gonflement, parfois des douleurs". Cette pathologie, rassure Richard Vandervliet, est "assez réversible", à condition d'aller consulter un dentiste dès l'apparition des symptômes. Un détartrage pourra alors être fait. S'il peut arriver lors du brossage, "le saignement est un signe pathologique. Une gencive qui saigne est une gencive malade", martèle-t-il.

Dans tous les cas, une gingivite doit être traitée, car "si on ne traite pas, elle va pouvoir se développer et toucher l'os sous-jacent à la gencive et se transformer en parodontite". Et la parodontite est bien plus ennuyeuse. Si les saignements sont toujours là, les dents vont en revanche avoir "tendance à se déchausser, l'os avoir tendance à disparaître", et de gros espaces vont se créer entre les dents qui vont commencer à bouger. Autrement dit, on risque de perdre nos dents.

A noter que la parodondite peut aussi avoir un lien avec le diabète, mais aussi et surtout avec le tabagisme. "Le tabac est un des facteurs de risque les plus fréquents", dit le dentiste.

Et une parodontite est plus délicate à traiter si elle est prise en charge tardivement. "On peut greffer de la gencive dans certains cas mais le problème va surtout être l'os. Et ajouter de l'os, on ne sait pas faire", indique Richard Vandervliet. Le traitement va plutôt viser à stabiliser les choses et à assainir la bouche en éliminant le tartre et les bactéries.