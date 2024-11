Une génération sans carie : prise en charge d'une consultation par an dès l'an prochain, qui est concerné ?

Une génération sans carie. C'est l'objectif voulu par l'assurance maladie qui dévoilera jeudi à la mi-journée son programme pour y parvenir. Aujourd'hui, un Français de 12 ans a deux fois plus de caries qu'un petit Allemand. Pour cette raison, le programme M'T Dents ("aime tes dents") offre une consultation chez le dentiste, 100% prise en charge, tous les trois ans, offrira une consultation par an pour tous les enfants dès l'an prochain. Qui est concerné ?

Une consultation prise en charge à 100%

Chaque année, de 3 à 24 ans, une consultation chez le dentiste sera prise en charge à 100%. Un courrier sera envoyé aux jeunes, avec un bon de prise en charge. Si une carie est détectée, les rendez-vous et soins suivants seront entièrement remboursés. Il s'agit d'éviter des soins plus lourds plus tard. "En France, les chirurgiens-dentistes sont plus de la moitié à faire des actes de remplacements de dents alors que cette activité ne concerne que 25% en Allemagne", explique Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée de l'Assurance Maladie.

"Prendre en charge la santé de sa bouche, c'est prévenir l'apparition de maladies cardiovasculaires"

Cela devrait aussi permettre de réduire les dépenses de l'assurance maladie insiste Christophe Lequart, porte-parole de l'union pour la santé buccodentaire. "Prendre en charge la santé de sa bouche, c'est prévenir l'apparition de maladies cardiovasculaires. L'endocardite infectieuse est une affection de la paroi du cœur, la première porte d'entrée de cette maladie, c'est une carie pas correctement soignée. Ce sont des économies pour l'avenir au niveau de l'assurance maladie", avance-t-il.

À terme, l'assurance maladie souhaite élargir le dispositif au 3-25 ans puis au 3-26 ans pour atteindre l'objectif d'une génération sans carie.