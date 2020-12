Dentifrice, brossette, détartrage... êtes-vous sûr de savoir prendre soin de vos dents ?

>> Tous les jours de la semaine, dans Europe Matin, le docteur Jimmy Mohamed livre ses conseils santé. Ce mardi, il s'attaque à la question du brossage des dents. Êtes-vous certains d'avoir une hygiène dentaire irréprochable ? Celle-ci est d'autant plus importante à entretenir qu'elle peut être liée à certaines maladie graves, vasculaire et cérébrale. Alors, à vos brosses !

Pourquoi l’entretien des dents joue-t-il un rôle clé dans la maintien du système immunitaire ?

"Souvent, pendant la période hivernale, on cherche à booster son immunité en achetant des compléments alimentaires qui souvent ne servent à rien. Il faut commencer d'abord par préserver cette immunité. Et pour la préserver, il faut traiter tous les foyers infectieux que l’on peut avoir. Or, l’une des infections les plus fréquentes est celle des dents, qui va entraîner une inflammation. La plupart du temps, il est facile de la combattre, mais lorsque l'infection persiste et devient chronique, elle est alors délétère pour notre système immunitaire. Il faut donc prendre soin de ses dents.

Un saignement des gencives peut provoquer, par exemple, une inflammation au niveau du cœur, il y a un lien avec certaines maladies cardio-vasculaires. Certaines infection très grave, comme l’endocardite, surviennent au cours d'infections dentaires. Et certains chercheurs ont émis l'hypothèse que la maladie d'Alzheimer pouvait être déclenchée par des gingivites, donc une inflammation des gencives.

Quelles sont les règles indispensables à suivre en matière d’hygiène bucco-dentaire ?

Le brossage des dents, c'est deux minutes matin et soir. Pourquoi matin et soir ? C'est le temps nécessaire pour que la plaque dentaire puisse se reformer. Je vous conseille des brosses à dents avec des poils souples car les poils rigides vont irriter et abîmer vos gencives. La brosse à dents doit se changer tous les trois mois. Essayez d’y penser à chaque changement de saison pour respecter ce laps de temps.

Puis-je fabriquer mon propre dentifrice ?

Les dentifrices maison, c'est sympa, mais ça n'a pas tellement d'intérêt parce qu’ils manquent de fluor. Il ne faut pas oublier d'utiliser le fil dentaire, car il va permettre de déloger des petits aliments qui vont se coincer entre les dents. Les bactéries adorent se nourrir de ces petits résidus que l’on a tendance à négliger. Vous pouvez aussi utiliser une brossette dentaire.

Pourquoi il ne faut pas attendre d’avoir un problème pour aller voir son dentiste ?

Un détartrage chez le dentiste une fois par an, voire plus, permet de prévenir bien des maux. Il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes pour consulter. S’y rendre de manière préventive, c’est éviter d’avoir à subir des soins dentaires beaucoup plus douloureux Et si jamais vous êtes très phobique du dentiste, sachez que désormais certains praticiens utilisent l'hypnose pour détendre leurs patients."