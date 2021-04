Esthétique : comment avoir des dents bien blanches ?

Avoir des dents blanches est une quête esthétique poursuivies par de nombreuses personnes et parfois nécessaire pour la confiance en soi. Invitée jeudi dans Sans rendez-vous sur Europe 1, Isabelle Schwartz, chirurgienne-dentiste à Paris et spécialiste de l'esthétique dentaire, a passé en revue toutes les possibilités, plus ou moins efficaces, pour présenter un plus beau sourire. Hygiène de vie, remèdes ancestraux, interventions de chirurgie dentaire en cabinet... Tour d'horizon de ce qui peut être fait pour améliorer la blancheur des dents.

Le citron, pas si bon pour les dents

Isabelle Schwartz a tout d'abord rappelé qu'il existe deux types de tâches sur les dents. Celles "extrinsèques, en surface" et celles "intrinsèques, qui sont dues à des malformations sous l’émail dentaire". Ces dernières se forment "in utero, pendant la grossesse de la mère", a souligné la spécialiste, "d’où l’importance d’une bonne alimentation pendant la grossesse". Pour le premier type de tâches, en revanche, "c’est l’alimentation, (la consommation de) café, de thé, de cigarette ou une mauvaises hygiène" qui sont à questionner.

Ces remises en question doivent être privilégiées aux remèdes dits "de grand-mère", selon Isabelle Schwartz. Ou en tout cas à certains d'entre eux. C'est le cas pour le fait de sucer un citron. "Le citron est acide, l’émail est calcaire. Donc l'acidité va créer de la porosité dans un premier temps, puis des trous" dans un second temps, alerte la chirurgienne-dentiste qui réprouve cette pratique. En revanche, Isabelle Schwartz considère que le recours au bicarbonate peut, lui, être "bien", sans forcément garantir pour autant un éclaircissement.

Le blanchiment ou la facette dentaire

Sans surprise, "bien se laver les dents" limite l'apparition de "plaques dentaires" et donc "la formation de tarte", ce qui protège également les gencives. Ensuite seulement peuvent être envisagées des interventions d'esthétique dentaire, comme le blanchiment des dents. "On ne va pas faire un blanchiment sur quelqu’un qui fume ou qui prend beaucoup de café", a expliqué Isabelle Schwartz. Sans rendre les dents totalement blanches, ce procédé permet en revanche de les éclaircir après un examen dentaire préalable. Chez un praticien, il coûte entre 700 et 1.000 euros.

Autre méthode, "intermédiaire entre le blanchiment et la couronne", selon la spécialiste : la facette. Il s'agit du "faux-ongle de la dent", a illustré Isabelle Schwartz. Celle-ci prend la forme d'une face externe de dent que l'on colle sur la surface de la dent. Cette opération permet aussi de jouer sur le volume de la dent ou son positionnement, en plus de sa couleur. Mais elle a un coût : entre 1.200 et 1.500 euros pour une facette, c'est-à-dire pour une dent.