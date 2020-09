Hausse des hospitalisations dans les Bouches-du-Rhône : "On est sur une ligne de crête"

Près de 25.000 nouveaux cas en trois jours, des indicateurs qui continuent globalement de se détériorer, 28 départements en zone rouge : dans toute la France, l'épidémie de coronavirus continue de gagner du terrain. La situation est particulièrement inquiétante dans les Bouches-du-Rhône, où les professionnels de santé alertent sur la tension montante dans les hôpitaux, et notamment dans des service de réanimation au bord de la saturation.

Car sur les 70 lits de réanimation dédiés au Covid-19 sur le département, il n'y a plus que trois places. Quant aux 230 autres lits de réanimation pour les interventions classiques, ils sont pleins à 95%. Et pas question pour le moment de déprogrammer des opérations.

"Il faut que la population se responsabilise"

Au micro d'Europe 1, le Pr Dominique Rossi, président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HM, lance donc un appel à la vigilance. " Le profil des malades qui arrivent en réanimation est aussi grave qu'en mars-avril. Ce sont exactement les mêmes malades", assure-t-il. "Aidez nous, on est sur une ligne de crête", poursuit-t-il, prévenant qu'"à un moment, ça va être au détriment du reste". "On voudrait éviter ce qu'il s'est passé en mars-avril, on ne veut pas faire que du Covid", poursuit-il.

"Soyez responsables", dit encore le professionnel. "Laissez nous gérer du mieux possible les places pour le Covid, mais aussi pour tous les gens qui attendent des prises en charge de traitements lourds et qui vont avoir besoin de réanimation." Pour Dominique Rossi, il faut "que la population se responsabilise. C'est du bon sens civique". En attendant, dans tous les hôpitaux de la zone, les cellules de crise sont réactivées.