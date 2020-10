EN DIRECT - Coronavirus : nouvelles restrictions en Allemagne et en Espagne

EN DIRECT

En Europe, et notamment en France, l'épidémie de coronavirus repart de plus belle. Plus de 20.000 nouveaux cas ont ainsi été recensés en France vendredi, un nouveau record, tandis que le nombre de patients en réanimation continue de grimper. En Espagne, l'état d'alerte sanitaire a été décrété à Madrid. Outre-Atlantique, quelques jours après avoir quitté l'hôpital où il était soigné après sa contamination au Covid-19, le président américain Donald Trump va reprendre sa campagne dès samedi, avant un meeting lundi. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : Plus de 20.000 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures en France

De nouvelles restrictions sont mises en place en Europe, comme en Allemagne et en Espagne

Aux Etats-Unis, Trump va continuer sa campagne, mais son prochain débat avec Biden est annulé

En France, plus de 20.000 nouveaux cas en 24 heures

Les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 se sont encore détériorés en 24 heures avec une nouvelle hausse des malades en réanimation et plus de 20.000 nouveaux cas positifs, un nouveau record, selon les chiffres publiés vendredi par Santé Publique France. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation a légèrement grimpé vendredi, selon l'agence sanitaire. Au total, 1.439 personnes sont en réanimation, soit 21 de plus que la veille, soit encore un nouveau record depuis mai.

Les séjours à l'hôpital, qui englobent également des formes un peu moins graves de la maladie, poursuivent leur augmentation continue (7.843, +240 par rapport à la veille), dont 848 nouveaux admis. 20.339 nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont été détectés au cours des dernières 24 heures, un record depuis l'utilisation des tests à grande échelle. Le taux de positivité des tests (proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées) continue sa progression et dépasse pour la première les 10%, à 10,4%.

Dans les dernières 24 heures, 62 personnes sont mortes du Covid, portant le total de décès à l'hôpital ou en Ehpad depuis le début de l'épidémie à au moins 32.630.

Trump veut reprendre sa campagne, le débat avec Biden annulé

Malgré les doutes persistants sur sa santé, Donald Trump va reprendre la campagne interrompue par son infection au Covid-19 dès samedi à la Maison Blanche, avant un meeting lundi en Floride. Amateur des foules, Donald Trump, 74 ans, espérait initialement tenir un meeting dès samedi en Floride, Etat-clé pour décrocher la victoire le 3 novembre. Finalement, il va organiser ce premier événement en public depuis son diagnostic à la Maison Blanche, malgré le nombre croissant de cas de coronavirus parmi ses employés et les critiques sur le mélange des genres que représente l'utilisation de ce bâtiment officiel emblématique pour un rassemblement partisan.

Cette fois, tous les invités devront porter leur masque, après s'être faits prendre leur température, selon une source proche de l'organisation qui n'a pas mentionné de dépistage. Le président-candidat se rendra ensuite lundi à Sanford, en Floride, pour son premier meeting depuis l'annonce de son test positif au Covid-19, il y a une semaine.

En revanche, le prochain débat télévisé Trump-Biden du 15 octobre a été annulé vendredi. Le président refusait qu'il soit virtuel, comme l'avaient décidé les organisateurs par précaution sanitaire. Des électeurs devaient cette fois poser des questions aux candidats. Donald Trump "n'a évidemment pas le courage de répondre de son bilan" aux Américains, a réagi un porte-parole de Joe Biden, Andrew Bates. L'équipe Trump a elle accusé les organisateurs de vouloir "protéger" le démocrate en lui évitant une confrontation directe. Et l'a défié d'accepter un duel télévisé "seul à seul", "sans l'ingérence" des organisateurs.

Etat d'alerte à Madrid, nouvelles restrictions en Allemagne

Le gouvernement espagnol a décrété vendredi l'état d'alerte dans la région de Madrid pour tenter de freiner l'augmentation du nombre de cas, rétablissant ainsi un bouclage partiel de la capitale qui avait été annulé la veille par la justice. Cet état d'alerte - qui équivaut à un état d'urgence sanitaire - est entré en vigueur avec effet immédiat et pour une durée de 15 jours, a-t-il indiqué.

L'Espagne, avec quelque 850.000 cas et près de 33.000 morts depuis jeudi soir, est l'un des mauvais élèves de l'Europe en ce qui concerne la lutte contre la pandémie, et Madrid est, de très loin, la ville où la situation est la plus mauvaise. La décision du gouvernement de gauche du socialiste Pedro Sanchez a été prise malgré l'opposition farouche du gouvernement régional de Madrid, dirigé par le Parti populaire (opposition conservatrice).

La principale conséquence de ce régime d'exception est de rétablir le bouclage partiel de Madrid et de neuf municipalités voisines en vigueur depuis le 2 octobre, mais qui avait été levé jeudi sur décision d'un tribunal madrilène. Depuis cette date, les plus de quatre millions de personnes concernées n'avaient plus le droit de sortir de leur municipalité, sauf pour aller travailler ou étudier, se rendre chez un docteur ou dans un tribunal ou pour une urgence humanitaire. Mais la police ne pouvait pas infliger d'amende aux contrevenants sans validation par la justice.

En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a prévenu vendredi que de nouvelles restrictions seraient prises prochainement si les contaminations (plus de 4.000 nouveaux cas quotidiens, un record depuis avril) ne se stabilisaient pas dans les 10 jours. La veille, son ministre de la Santé avait dit craindre une propagation "incontrôlée" dans son pays, jusqu'ici moins touché que ses voisins. A Berlin, la plupart des magasins ainsi que tous les restaurants et bars devront fermer de 23 heures à 6 heures à partir de samedi et au moins jusqu'au 31 octobre.

Par ailleurs, face à la montée de l'épidémie, les pays européens vont tenter de mieux coordonner leurs restrictions de voyages, avec un classement des zones en vert, orange, ou rouge. Plus de détails dans cet article.

Plus de 36,5 millions de cas dans le monde

La pandémie a fait au moins 1.063.346 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.