Coronavirus : le bilan en France s'élève à 32.630 morts et plus de 20.000 cas en 24h

32.630 morts dont 62 en 24 heures, plus de 20.000 nouveaux cas (un record) et un taux de positivité des tests qui dépasse les 10% : le dernier bilan du coronavirus en France publié par Santé publique France vendredi, arrêté à 14 heures, confirme la poursuite de la dégradation de la situation sanitaire en France. L'organisme compte au total 691.977 cas confirmés (+20.339 en 24 heures) et 1362 clusters en cours d'investigation.

Hausse du nombre d'hospitalisés en réa

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation a légèrement grimpé vendredi, selon l'agence sanitaire. Au total, 1.439 personnes sont en réanimation, soit 21 de plus que la veille, soit encore un nouveau record depuis mai. 4837 nouvelles hospitalisations ont eu lieu sur les 7 derniers jours dont 921 en réanimation. Les nouvelles admissions en réanimation, l'un des autres indicateurs importants pour suivre l'évolution de l'épidémie, puisque le principal enjeu est d'éviter que les hôpitaux ne soient débordés par un afflux massif de patients, sont en hausse également avec 150 patients, soit 36 de plus que la veille.

Au pic de l'épidémie, début avril, plus de 7.000 malades étaient hospitalisés dans ces services, essentiellement ceux qui avaient besoin d'être placés sous respiration artificielle. Ce nombre a ensuite fortement chuté jusqu'à fin juillet, puis a évolué dans une fourchette comprise entre 350 et 400 patients jusqu'à fin août, avant de reprendre en augmentation constante. La capacité nationale actuelle est d'environ 5.000 lits de réanimation.

Taux de positivité des tests au-dessus de 10%

Les séjours à l'hôpital, qui englobent également des formes un peu moins graves de la maladie, poursuivent leur augmentation continue (7.843, +240 par rapport à la veille), dont 848 nouveaux admis. 20.339 nouveaux cas de contamination par le coronavirus ont été détectés au cours des dernières 24 heures, un record depuis l'utilisation des tests à grande échelle.

Le taux de positivité des tests (proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées) continue sa progression et dépasse pour la première les 10%, à 10,4%. Dans les dernières 24 heures, 62 personnes sont mortes du Covid, portant le total de décès à l'hôpital ou en Ehpad depuis le début de l'épidémie à au moins 32.630.

Face à la détérioration de la situation, le gouvernement a annoncé jeudi le passage au cours du week-end de Grenoble, Saint-Etienne, Lyon et Lille en zone d'alerte maximale. Ces villes rejoignent ainsi Aix-Marseille et Paris à ce niveau d'alerte synonyme de bars fermés et restaurants qui doivent limiter leur accueil, de salles de sport fermées etc..

Ailleurs dans le monde, Santé publique France fait état de 36.583.084 cas confirmés depuis le fin décembre 2019 dont 3.874.181 en Europe, et de 1 062 978 décès dont 194 147 en Europe.