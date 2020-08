EN DIRECT - Coronavirus : 2.000 décès en 24 heures aux États-Unis

EN DIRECT

Des indicateurs stables, mais un risque de reprise de l'épidémie de Covid-19 qui n'est pas écarté en France. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, le pays compte sept morts supplémentaires en 24 heures, soit un total de 30.312 décès. Les services de réanimations comptent 390 patients. Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'un nouveau Conseil de Défense la semaine prochaine. Dans le monde, plus de 19 millions de cas ont été déclarés au total, dont un million en quatre jours, et plus de 712.000 personnes sont décédées. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Le bilan en France s'établit à 30.312 morts en France, selon le dernier bilan publié jeudi par le ministère de la Santé, soit sept décès supplémentaires en 24 heures. Le nombre de patients en réanimation s'élève à 390. Un indicateur alternant entre baisse et hausse depuis quelques jours mais reste loin des 8.000 patients recensés au plus fort de l'épidémie.

Le nombre de nouveaux cas confirmés est toutefois en hausse : le dernier bilan fait état de 1.604 cas supplémentaires en 24 heures. Le nombre de clusters a aussi augmenté : le ministère de la Santé en dénombre 14 nouveaux depuis 24 heures. Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'un nouveau Conseil de Défense la semaine prochaine.

La Norvège vient par ailleurs d'annoncer le passage de la France en zone rouge, conduisant à une quarantaine obligatoire de dix jours pour les voyageurs.

Pour teinter de freiner l'épidémie, le masque est devenu obligatoire dans les espaces publics extérieurs de nombreuses communes dont Nice, Toulouse ou encore Saint-Tropez. La mesure devrait être adoptée à Paris dès la semaine prochaine.

Les universités rouvriront à la rentrée

Les étudiants pourront faire leur rentrée dans leurs établissements, a annoncé jeudi le ministère de l'Enseignement supérieur. "Le port du masque dans les salles d'enseignements est fortement recommandé", a précisé le ministère en publiant une circulaire qui doit permettre aux universités et grandes écoles "d'accueillir le plus grand nombre d'étudiants, dans le respect des consignes sanitaires" à partir de septembre.

Après le déconfinement amorcé le 11 mai, les établissements scolaires avaient peu à peu rouvert leurs portes en France mais ceux du supérieur, dont les 74 universités, étaient restés fermés pour éviter une propagation de l'épidémie. Selon la circulaire ministérielle, la situation sanitaire permet d'édicter aujourd'hui des consignes "plus souples" même si elle requiert le "maintien d'une vigilance justifiée par la circulation toujours présente du virus".

2.000 décès en 24 heures aux États-Unis

Les Etats-Unis ont enregistré au cours des dernières 24 heures plus de 2.000 décès liés au coronavirus, un sombre bilan journalier qu'ils n'avaient pas atteint depuis trois mois, selon le comptage jeudi à 20h30 (00H30 GMT) de l'université Johns Hopkins. Le pays, qui fait face à une importante résurgence de l'épidémie depuis la fin juin, a déploré précisément 2.060 morts en une journée, ainsi que plus de 58.000 nouveaux cas détectés. La dernière fois que les Etats-Unis avaient recensé plus de 2.000 morts en 24 heures remontait au 7 mai.

Au total, les Etats-Unis recensent près de 160.000 morts depuis le début de la pandémie, et plus de 4,87 millions de cas (dont un tiers de personnes déclarées guéries). Les autorités américaines ont toutefois annoncé jeudi la levée de leur recommandation appelant les citoyens américains à éviter tout voyage à l'étranger.

La diplomatie américaine a fait savoir qu'elle traiterait désormais à nouveau au cas par cas chaque pays. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont classés "au niveau 3" (voyage à éviter si possible). Se démarquant de ses propres experts, plus prudents, le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'un vaccin pourrait être produit avant la présidentielle américaine du 3 novembre.

L'Afrique a passé le cap du million de cas....

Le cap du million de cas de nouveau coronavirus a été franchi jeudi en Afrique, continent qui reste cependant encore le moins touché dans le monde et où la répartition des cas est très inégale. Selon les chiffres compilés par l'AFP jeudi, quelque 1.000.054 cas ont été enregistrés sur l'ensemble du continent, avec au moins 21.724 décès, ce qui représente environ 5% des cas dans le monde.

Seulement 5 des 54 pays d'Afrique regroupent 75% des cas, selon le Centre de contrôle des maladies du continent. L'Afrique du Sud, pays le plus industrialisé d'Afrique, compte pour plus de la moitié des cas confirmés du continent, avec 538.184 infections. Il est le 5e pays le plus touché au monde, derrière les Etats-Unis, le Brésil, l'Inde et la Russie.

Au Brésil, où le bilan a atteint jeudi 98.493 morts, le président Jair Bolsonaro a affirmé jeudi avoir "la conscience tranquille".

"Avec nos moyens, nous pouvons vraiment dire que nous avons fait tout notre possible, et même l'impossible, pour sauver des vies", a affirmé le chef de l'Etat, qui depuis le début de l'épidémie s'oppose aux mesures de confinement et de distanciation physique et minimise la gravité de la maladie.

... et le géant d'Asie les deux millions

L'Inde a passé vendredi la barre des deux millions de cas déclarés de nouveau coronavirus, selon les derniers chiffres officiels du ministère de la Santé indien. Le géant d'Asie du Sud a enregistré à ce jour 41.585 morts de la maladie Covid-19 pour un total de 2.027.074 malades confirmés depuis le début de l'épidémie. Les autorités indiennes ne testant que les patients symptomatiques, les experts estiment ces chiffres sous-estimés.

Tristes records en Amérique du Sud

Au Mexique, troisième pays le plus endeuillé au monde, la barre des 50.000 décès a été franchie jeudi alors que les critiques montent concernant la gestion de l'épidémie et de la crise économique par le gouvernement. Et l'Argentine, où la maladie a fait 4.251 morts, a recensé pour le troisième jour consécutif un nombre record de nouvelles contagions.

