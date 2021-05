EN DIRECT - Coronavirus : la Guyane reconfinée pour 17 jours

Si les indicateurs restent élevés, la tendance à la baisse de l'épidémie de Covid-19 semble se confirmer. Selon un dernier bilan, le nombre de malades en réanimation s'élève désormais à 4.442 patients, dont 139 nouvelles admissions en 24 heures. La vaccination se poursuit, malgré le week-end de l'Ascension. L'objectif affiché du gouvernement : 20 millions de primo-vaccinés au 17 mai. En Guyane, en revanche, la situation s'est dégradée. Le territoire ultramarin se reconfine à partir d'aujourd'hui pour 17 jours. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Une décrue qui se confirme

Selon le dernier bilan de Santé Publique France, l'épidémie de Covid-19 en France continue de décroitre, même si la pression hospitalière reste forte. Ainsi, les chiffres consolidés pour la semaine du 3 au 8 mai montrent une nouvelle baisse des nouvelles admissions en services de réanimation (-24% par rapport à la semaine précédente) et des nouvelles hospitalisations (-25%).

Dans le détail, les services de soins critiques, qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue, comptent désormais 4.442 malades du Covid-19, dont 139 nouvelles admissions en 24 heures, contre 4.583 mercredi. Ce chiffre est en diminution quasi continue depuis le point haut de 6.001 atteint le 26 avril. Le nombre total d'hospitalisations pour Covid poursuit également sa baisse, avec 23.656 patients comptabilisés jeudi, dont 618 nouvelles hospitalisations en 24 heures, contre 24.254 la veille.

"En semaine 18 (du 03 au 09 mai 2021), l'amélioration de l'ensemble des indicateurs épidémiologiques s'est poursuivie", constate l'institution, notant également une baisse pour la quatrième semaine consécutive du taux d'incidence à 197 cas pour 100.000 habitants (-18%). Santé publique France appelle à la vigilance pour les prochains jours, alertant sur une circulation "toujours soutenue" du virus.

La Guyane se confine

A compter de vendredi, la Guyane est placée sous reconfinement pendant 17 jours en raison de la "dégradation" de la situation sanitaire sur ce territoire, a annoncé jeudi la préfecture de Guyane. Ce confinement s'étendra durant un peu plus de deux semaines, du vendredi 14 mai au dimanche 30 mai inclus, selon un communiqué de la préfecture.

Sur ce territoire ultramarin de près de 300.000 habitants, l'incidence est de "346 cas pour 100.000 habitants" sur 7 jours glissants, selon les dernières données de l'Agence régionale de santé (ARS). Jeudi, les lits en réanimation étaient occupés à près de 69% (24/35). L'AFP comptabilise 113 décès Covid (en comptant ceux recoupés à domicile) depuis le premier en Guyane, le 20 avril 2020.

Il s'agira pour les Guyanais d'un semi-confinement : les établissements scolaires et crèches demeureront ouverts, mais les bars, restaurants, cinémas, piscines publiques (sauf pour les scolaires) auront obligation de fermer leurs portes. Les déplacements seront à nouveau soumis à attestation. S'agissant des promenades en plein air, la règle des 10 km, et pas plus d'une heure, s'applique aussi, ont annoncé les autorités. Les rassemblements de plus de six personnes sont aussi interdits et s'ajoutent au couvre-feu déjà en vigueur institué du samedi soir au lundi matin.

Campagne de vaccination à haute intensité

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 19.269.311 personnes ont reçu au moins une injection et 8.544.122 personnes ont reçu deux injections (soit 12,8% de la population totale et 16,3% de la population majeure), selon les chiffres publiés jeudi soir. Malgré le week-end de l'Ascension, l'exécutif maintient son objectif de 20 millions de primo-vaccinés le 17 mai, soit lundi.

Les kinésithérapeutes, aide-soignants, puéricultrices, ambulanciers et même les titulaires d'une formation de secourisme de niveau 2 peuvent désormais vacciner. Sur la touche depuis le début de la campagne, ils réclamaient d'y être intégrés depuis plusieurs semaines. En tout, ce sont près de 500.000 vaccinateurs supplémentaires qui vont être mis à contribution. La rémunération des équipes mobilisées ce week-end sera revalorisée pour inciter, malgré le jeudi férié et le pont, à poursuivre les injections.

Inquiétudes autour du variant indien

Une augmentation du nombre de contaminations liées au variant indien du coronavirus, désigné comme B.1.617, a été observée en France depuis une quinzaine de jours, selon Santé Publique France, qui estime toutefois qu'il n'existe pas pour l'instant de diffusion "significative" de ce variant préoccupant. "Une augmentation de la détection de cas dus au lignage B.1.617 est observée depuis une quinzaine de jours en France", indique dans son point épidémiologique hebdomadaire publié jeudi soir l'organisme qui note désormais entre 4 et 8 épisodes rapportés par semaine. Au total, au 11 mai, "24 épisodes impliquant au moins un cas" de variant indien ont été rapportés en France, dans sept régions métropolitaines ainsi qu'en Guadeloupe où il avait été repéré en premier en mars sur des voyageurs en transit en provenance d'Inde.

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson; a également exprimé jeudi son inquiétude face à des poussées localisées en Angleterre du variant du coronavirus apparu en Inde. Cependant, il s'est montré rassurant sur la poursuite du calendrier du déconfinement en Angleterre. Dans quelques jours une étape majeure de son déconfinement, avec la réouverture des musées, des hôtels et des stades lundi prochain, grâce à un net recul du coronavirus, après un long confinement et des vaccinations menées tambour battant

Retour des touristes en Grèce

La Grèce lance la saison touristique vendredi avec le retour de la liberté de circulation au bout de sept mois de confinement. Finie l'interdiction de quitter son département ou de se rendre sur une île sans en être résident, finies les autorisations de sortie par SMS, finis les contrôles de police et les amendes... Partout en Grèce, confinée depuis le 7 novembre, les musées aussi rouvrent vendredi.

"Nous laissons derrière nous les nuages noirs de la peur et de l'insécurité", a proclamé le ministre grec du Tourisme Harry Theocharis. Seule condition désormais pour dans ce pays, dont l'économie est très dépendante du tourisme : être vacciné ou présenter un test Covid négatif. Le gouvernement grec a également lancé une grande campagne de vaccination, en vue de la saison touristique, notamment dans les îles.

"Un grand jour" pour les Etats-Unis

Le président américain Joe Biden a salué jeudi un "grand jour" dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 après l'annonce de la levée de la recommandation du port du masque pour les personnes vaccinées.

Par ailleurs les adolescents âgés de 12 à 15 ans peuvent se faire vacciner aux Etats-Unis depuis jeudi, après l'extension de l'autorisation du vaccin de Pfizer/BioNTech pour cette tranche d'âge.

3,3 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.333.603 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10 heures. Après les Etats-Unis (584.464 décès), les pays comptant le plus de morts sont le Brésil (430.417), l'Inde (258.317), le Mexique (219.590) et le Royaume-Uni (127.640).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués.