EN DIRECT - Coronavirus : Trump admis dans un hôpital près de Washington

EN DIRECT

Coup de tonnerre aux Etats-Unis : Donald Trump a annoncé vendredi être positif au Covid-19 et a été transféré dans un hôpital militaire où il devrait recevoir un traitement expérimental. En Inde, le nombre des décès liés à l'épidémie a dépassé samedi les 100.000, sur les 1,3 milliards d'habitants que compte le pays. Le dernier bilan en France fait état de 32.155 morts et de 12.148 nouveaux cas en 24 heures. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : Le coronavirus a fait 32.155 morts en France

Donald Trump positif au Covid-19 a été hospitalisé avec de légers symptômes

L'Inde a dépassé les 100.000 décès liés au coronavirus

Donald Trump hospitalisé

Donald Trump, testé positif au Covid-19 tout comme son épouse Melania, a été admis vendredi soir dans un hôpital militaire, tout en assurant, dans un bref message vidéo, aller "très bien". A un mois de l'élection, le président de la première puissance mondiale a quitté la Maison Blanche sans un mot, en portant en masque, pour rejoindre en hélicoptère l'hôpital de Walter Reed, dans la banlieue de Washington. Il va être traité avec un traitement expérimental d'anticorps de synthèse développé par la société Regeneron. Il y a une heure, le président américain a twitté "aller bien".

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020

Sean Conley, le médecin du président, a précisé que Melania Trump, également contaminée, souffrait d'une "toux légère et de maux de tête". D'après l'un des conseillers de Donald Trump, l'équipe du président ne portait pas de masque pendant les préparatifs du débat face à Joe Biden. Idem pour la famille du président, qui a assisté au même débat à visage découvert.

L'Inde dépasse les 100.000 morts

Le nombre des décès liés au coronavirus en Inde a dépassé samedi les 100.000, selon les chiffres officiels, ce qui fait de l'Inde le troisième pays en termes de morts après les Etats-Unis et le Brésil. Un total de 100.842 décès ont été enregistrés, indiquent les chiffres du ministère indien de la Santé. La pandémie continue de faire rage en Inde, deuxième pays le plus peuplé au monde.

Le taux de positivité augmente en France

Les autorités sanitaires françaises ont signalé vendredi 12.148 nouveaux cas de coronavirus en 24h, contre 13.970 la veille. Le taux de positivité des tests (le pourcentage des personnes contaminées parmi les personnes testées) augmente légèrement à 7,7%, après avoir été stable à 7,6% pendant trois jours. Au total, 32.155 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de la pandémie, dont 48 en 24h. Environ 4.000 nouvelles hospitalisations ont été constatées en une semaine, dont 1.276 en réanimation.

Selon plusieurs sources au sein de l'exécutif, les cafés parisiens qui ont obtenu jeudi un sursis devraient à leur tour fermer leurs portes en début de semaine prochaine.

Les salles de sport toulousaines peuvent rouvrir

Sommées de fermer la semaine dernière en vertu d'un arrêté préfectoral, les salles de sport de Toulouse ont obtenu leur réouverture, après avoir obtenu gain de cause vendredi devant le tribunal administratif, comme à Rennes jeudi. "Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu une partie de l'arrêté du préfet, l'interdiction de l'accueil du public dans les salles de sport et gymnase", a expliqué l'avocat Robin Tesseyre, qui a plaidé la cause de France Active, principal syndicat des salles de sport et de fitness de France.

En parallèle, les personnels soignants de la ville rose poussent un cri d'alarme au micro d'Europe 1. Alors que le taux d'incidence continue de grimper, neuf lits sur dix sont déjà occupés dans les services de réanimation de Toulouse, dont un quart pour des patients Covid. "Il y a une marge d’amélioration dans la sphère privée, dans les réunions festives, entre amis, dans les bars où il faut plus de distances car ce sont des zones où l’on enlève son masque et où il y a de la proximité", insiste sur Europe 1 Pierre Delobel, chef du service des maladies infectieuses au CHU, qui appelle à un sursaut dans le respect des gestes barrières pour freiner cette seconde vague.

Plus d'1 million de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1.024.093 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP. Plus de 34,3 millions de cas ont été diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de décès que de cas, avec 207.816 morts pour 7.279.065 cas. Suivent le Brésil (144.680 morts), l'Inde (99.773), le Mexique (78.078) et le Royaume-Uni (42.202).