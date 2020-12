EN DIRECT - Coronavirus : premier cas en France du variant apparu au Royaume-Uni

EN DIRECT

Alors que les Français ont passé un premier Noël en temps de Covid-19, l'Hexagone a enregistré vendredi soir 62.247 morts du coronavirus. Le même jour, un premier cas du variant apparu au Royaume-Uni est apparu dans le pays. Les premières doses du vaccin conçues par les laboratoires Pfizer et BioNTech arriveront samedi en France. Pour l'instant, ce sont seulement "quelques dizaines" de patients qui recevront leur injection dimanche. L'Europe a franchi la barre des 25 millions de cas officiellement comptabilisés. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : 62.427 morts du coronavirus en France, plus de 20.000 nouveaux cas

Un premier cas du variant apparu au Royaume-Uni a été détecté en France

Les premières doses du vaccin Pfizer et BioNTech arriveront samedi en France

L'Europe a franchi la barre symbolique des 25 millions de cas

62.427 morts en France

Ce vendredi, la France compte 62.427 morts du coronavirus, selon les chiffres publiés sur le site du gouvernement, soit 159 de plus sur les dernières 24 heures. Dans le même temps, on dénombre 20.262 nouveaux cas de Covid sur le territoire, bien loin de l'objectif des 5.000 patients positifs fixé par le gouvernement à la mi-décembre. Néanmoins, les hospitalisations et les réanimations sont en légère baisse depuis le dernier pointage. On compte ainsi 247 patients de moins dans les hôpitaux et 27 cas graves de moins dans les services de réanimation.

Premier cas en France du variant apparu au Royaume-Uni

Un premier cas de contamination par le variant du virus du Covid_19 apparu au Royaume-Uni a été détecté vendredi en France, à Tours (centre), a annoncé le ministère de la Santé. Il s'agit d'un Français résidant au Royaume-Uni, qui est asymptomatique et a été isolée à son domicile, selon le communiqué. Un cas similaire a été signalé en Allemagne, et un autre au Liban au cours des derniers jours.

Les premières vaccinations dès dimanche

Les premières doses du vaccin conçues par les laboratoires Pfizer et BioNTech arriveront samedi en France. Pour l'instant, ce sont seulement "quelques dizaines" de patients qui recevront leur injection dimanche, avait précisé le ministre de la Santé, Olivier Véran. La campagne de vaccination va suivre une "stratégie de priorisation" pour injecter le vaccin anti-Covid aux personnes fragiles en premier lieu.

Deux établissements ont été choisis : l'unité de soins de longue durée de l'hôpital René-Muret (AP-HP) à Sevran, en Seine-Saint-Denis, et le centre gériatrique de Champmaillot, qui dépend du CHU de Dijon. Il n'y aura en revanche pas de troisième établissement concerné dès dimanche, contrairement à ce qui avait été envisagé.

Plus de 25 millions de cas en Europe, de nouveaux confinements

Plus de 78,6 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués au niveau mondial, avec plus de 25 millions de cas en Europe, selon le dernier comptage de l'AFP.

L'Autriche, l'Ecosse et l'Irlande du Nord confinent à nouveau leur population samedi, au lendemain de Noël et à la veille du démarrage dans les 27 pays de l'Union européenne des campagnes de vaccination contre le Covid-19. L'Irlande et l'Italie se sont pour leur part reconfinées avant les fêtes. De nouvelles restrictions draconiennes (fermeture des commerces "non essentiels", limitation ou interdiction des contacts sociaux etc.) entrent en vigueur samedi en Ecosse et en Irlande du Nord.

1,73 million de morts dans le monde

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 329.106 décès pour 18.655.012 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 6.298.082 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 189.982 morts et 7.423.945 cas, l'Inde avec 147.092 morts (10.146.845 cas), le Mexique avec 121.172 morts (1.362.564 cas), et l'Italie avec 70.900 morts (2.009.317 cas).

La pandémie a fait au moins 1,73 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi matin. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec 326.232 morts, suivis par le Brésil (189.220 morts), l'Inde (146.756), le Mexique (120.311) et l'Italie (70.395).