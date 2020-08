EN DIRECT - Coronavirus : l'OMS espère en finir "en moins de deux ans"

EN DIRECT

L'épidémie de coronavirus continue de sévir en France. En France, le dernier bilan publié vendredi soir fait état de 30.503 morts. En 24 heures, 4.586 nouveaux cas on été recensés.

En Europe, les chiffres de nouveaux cas de contaminations en 24 heures publiés vendredi en France, en Italie, en Allemagne ou en Espagne montrent un rebond de la pandémie, souvent à la faveur des vacances, de fêtes et de déplacements.

L'Europe fait face à un rebond de l'épidémie et plusieurs pays n'hésitent pas à durcir les mesures sanitaires

Le coronavirus a fait plus de 790.000 morts dans le monde

Selon le décompte de la direction générale de la santé (DGS), 4.586 nouveaux diagnostics positifs ont été enregistrés sur la dernière journée écoulée, contre 4.771 jeudi. "La circulation du virus s’accélère", note la DGS.

Les hôpitaux français ont admis 210 nouveaux patients atteints de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, contre 149 jeudi. Au total, 4.745 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19, un chiffre en baisse (elles étaient 4.748 jeudi). Le nombre de patients en réanimation (379) a légèrement baissé par rapport à la veille (380). 37 patients ont été admis dans des services de réanimation, contre 28 jeudi.

Au total, 30.503 personnes sont décédées en France depuis le début de l'épidémie (soit 23 décès depuis mercredi), dont 19.992 au sein des établissements hospitaliers et 10.511 en établissements sociaux et médico-sociaux (un chiffre qui date de mardi et sera actualisé le 25 août).

Dimanche, les supporters parisiens devront fêter une éventuelle victoire "chez eux"

Invitée vendredi de la matinale d'Europe 1, Roxana Maracineanu, ministre déléguée auprès du ministre à l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, est revenue sur la finale de la Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain au Bayern Munich dimanche. Elle explique qu'en période de crise sanitaire, les supporters parisiens sont invités à célébrer une éventuelle victoire "en responsabilité chez eux". "Si les gens veulent sortir dans la rue, qu’ils le fassent avec le masque et qu’ils gardent des distances avec des personnes qu’ils ne connaissent pas", explique toutefois la ministre au micro d'Europe 1, qui rappelle que le Parc des Princes, le stade du PSG, accueillera dans ses travées 5.000 personnes dimanche soir.

L'avenue des Champs-Elysées sera par ailleurs réservée aux piétons dimanche soir, a annoncé samedi le préfet de police de Paris. Afin de "respecter la distanciation sociale", il n'y aura "plus de circulation sur les Champs de manière à ce que les gens puissent remplir l'espace en respectant les règles", a déclaré samedi lors d'un point presse Didier Lallement.

L'OMS espère en finir en "moins de deux ans"

"Nous espérons en terminer avec cette pandémie en moins de deux ans. Surtout si nous pouvons unir nos efforts", a affirmé le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En utilisant les "outils disponibles" et avec l'aide qu'apporteraient des vaccins, "je pense que nous pouvons y mettre un terme dans un délai plus court que la grippe de 1918", a-t-il ajouté.

Rebond de la pandémie en Europe, confinement durci dans le nord-ouest du Royaume-Uni

En Europe, les chiffres de nouveaux cas de contaminations en 24 heures publiés jeudi en France, en Italie, en Allemagne ou en Espagne sont inquiétants et montrent un rebond de la pandémie, souvent à la faveur des vacances, de fêtes et de déplacements. En Espagne, 7.039 nouveaux cas se sont déclarés. En Italie, le ministère de la Santé a fait état de 845 nouveaux cas alors qu'en Allemagne, 1.707 infections supplémentaires ont été dépistées.

Berlin, sur le qui-vive face à une menace croissante de deuxième vague, a déclaré zones à risque pratiquement toute l'Espagne et une partie des côtes touristiques de la Croatie - des destinations prisées des vacanciers allemands - et imposé tests et quarantaines au retour.

Le confinement va être durci dans plusieurs zones du nord-ouest de l'Angleterre, tandis que Birmingham, deuxième ville la plus peuplée du Royaume-Uni, a été placée sous surveillance en raison d'une recrudescence du coronavirus.

Le Liban se reconfine

Au Liban, qui affronte des taux record de contaminations et des hôpitaux débordés par les malades du Covid-19 et les blessés de la gigantesque explosion du 4 août, un reconfinement décrété par les autorités est entré en vigueur vendredi pour plus de deux semaines. Il est assorti d'un couvre-feu quotidien de 18h à 6h, mais ces mesures ne concernent pas les quartiers sinistrés par l'explosion meurtrière.

Plus de 250.000 morts en Amérique Latine

L'Amérique latine et les Caraïbes ont franchi jeudi la barre des 250.000 décès, selon un décompte de l'AFP établi à partir de statistiques officielles. La région, où vivent 620 millions d'habitants, enregistrait plus de 6,4 millions de contaminations et 250.969 décès jeudi soir. Près de six mois après l'apparition de l'épidémie dans la région, le Brésil, le Pérou et le Mexique sont les pays les plus touchés.