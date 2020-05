EN DIRECT - Coronavirus : l'OMS "surprise" par le manque de préparation de certains pays

EN DIRECT

Trois jours après le 11 mai, la France poursuit son déconfinement progressif. Alors que, mardi, des milliers d'écoles ont rouvert leurs portes avec un protocole sanitaire inédit, de nombreuses craintes demeurent face à une épidémie de coronavirus toujours active. Pas moins de 348 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, mardi soir, portant le bilan mardi soir à 26.991 morts recensés en France.

De nouveaux foyers sont apparus, comme à Lannion, en Bretagne, suscitant l'inquiétude d'une deuxième vague. L'Europe, le continent le plus touché par la pandémie, a franchi mercredi la barre des 160.000 morts. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir L'épidémie a fait près de 27.000 morts en France, et 290.000 dans le monde

Plusieurs plages rouvrent mercredi, le sanctuaire de Lourdes rouvrira samedi

De nouveaux foyers de contamination font leur apparition, comme à Lannion, en Bretagne

L'Union européenne a appelé à un retour progressif du tourisme

L'OMS se dit "surprise" par le manque de préparation de certains pays

Un hommage sera rendu aux soignants le 14-Juillet

Emmanuel Macron souhaite "que la fête nationale soit une occasion supplémentaire de manifester l'hommage et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19", a indiqué mercredi la porte-parole du gouvernement. Lors d'une conférence de presse à l'issue du conseil des ministres, Sibeth Ndiaye a également indiqué qu'une promotion unique de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite sera publiée le 1er janvier 2021, et comprendra "une part importante de personnes ayant contribué à la lutte contre le virus à tous les niveaux et dans tous les domaines d'activité".

De nouveaux clusters continuent d'apparaître

Les foyers de contaminations au coronavirus ne sont toujours pas éteints. On continue même d’en découvrir un peu partout en France, y compris dans les zones vertes, c’est-à-dire dans les départements les moins infectés par l’épidémie. Ainsi, après la Dordogne et la Vienne en début de semaine, c'est aussi à Lannion, dans les Côtés-d’Armor, que 46 personnes ont été testées positives depuis le début du mois de mai, a-t-on appris mardi. Cette nouvelle chaîne de contamination aurait pour origine une patiente dans un service de gériatrie, qui n’a pas été diagnostiquée tout de suite malgré les tests pratiqués. Plus de détails dans notre article ici ou notre vidéo ci-dessous :

Faut-il craindre une deuxième vague ?

Faut-il pour autant craindre une "deuxième vague" ? Deux jours après le début du déconfinement, les autorités continuent de le craindre et gardent notamment un oeil sur l'Allemagne ou la Corée du Sud qui ont dû rétablir des restrictions après de nouveaux cas de contamination. Pour autant, un tel cas de figure demeure encore hypothétique, et les spécialistes restent prudents.

En effet, si le déconfinement a commencé, le télétravail reste encouragé dans beaucoup d’entreprises, le port du masque est recommandé dans la population, et la distanciation sociale est pour l'instant plutôt bien respectée. Ainsi, selon Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l’Hôpital Tenon à Paris, tous les outils sont en place pour éviter la deuxième vague. "On est toujours très prudents", confie-t-il à Europe 1, "mais là, on est dans une situation très différente, avec une population qui a été sensibilisée. Les gens vont globalement appliquer ces mesures, et cela aura un impact sur la diffusion du virus". Retrouvez son analyse ci-dessous :

De premières plages rouvrent en Loire-Atlantique

En attendant, le déconfinement de l'Hexagone se poursuit. Sur Twitter, la préfecture de Loire-Atlantique a par exemple annoncé que les plages de La Baule et du Pornichet étaient autorisées à rouvrir dès mercredi, et ce de 8 à 21 heures. La baignade y sera notamment autorisée, mais il sera interdit de conserver une position statique et de se rassembler à plus de 10 personnes.

Par ailleurs, d'autres plages du littoral français, de la Méditerranée à la mer du Nord en passant par l'Atlantique, pourraient rouvrir dès ce week-end, sous réserve de l'acceptation des dossiers présentés par les municipalités, ont annoncé mardi plusieurs préfets. "Moi j'ouvrirai, après examen des dossiers qui me seront proposés, les plages dont les maires demanderont l'ouverture", a déclaré le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalez mardi matin sur France Bleu Azur. "Des ouvertures à partir de ce week-end sont possibles", pour un usage "dynamique" des plages, a également annoncé le préfet des Pyrénées-Orientales, Philippe Chopin.

Le Sanctuaire de Lourdes rouvrira partiellement ses portes samedi

Le Sanctuaire de Lourdes (Hautes-Pyrénées), fréquenté chaque année par des millions de personnes, rouvrira partiellement ses portes samedi "pour les pèlerins individuels de proximité", a annoncé mercredi le Sanctuaire. La Grotte où, selon la religion catholique la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous en 1858, ne sera pas directement accessible aux visiteurs, a précisé le service de communication. Le Sanctuaire avait fermé ses portes le 17 mars, en raison de la pandémie de coronavirus. Il s'agit de la fermeture la plus longue de son histoire.

Le chômage partiel à "un palier" avec 12,4 millions de salariés, selon Pénicaud

Les demandes de chômage partiel ont atteint cette semaine "un palier" avec 12,4 millions de salariés concernés, a estimé mercredi la ministre du Travail Muriel Pénicaud qui veut maintenant "accompagner la décrue" avec une réduction progressive de la prise en charge par l'Etat. "On a atteint le palier", a estimé sur France 2 Muriel Pénicaud, pour qui "ça commence un tout petit peu à sentir la reprise". Selon la ministre, 400.000 commerces rouvrent cette semaine, 50% des chantiers ont repris et l'industrie tourne à 60%. "On est sur la voie de la reprise, il faut l'encourager et l'accélérer", a-t-elle jugé.

348 nouveaux décès, le nombre de réanimations toujours en baisse

Le bilan de l'épidémie en France était néanmoins de nouveau en hausse mardi soir avec 348 nouveaux décès en 24 heures, mais le nombre de patients lourds en réanimation continue de baisser, selon la Direction générale de la Santé. Au total depuis le 1er mars, au moins 26.991 décès ont été enregistrés mais la pression sur les services d'urgence se réduit régulièrement avec 2.543 patients, soit 170 de moins que la veille, précise-t-elle.

Les nouveaux décès annoncés mardi ont été enregistrés dans les hôpitaux (+183) et dans les établissements médico-sociaux et Ehpad (+165), portant respectivement leur total à 17.003 et 9.988. Ces chiffres contrastent singulièrement avec ceux avancés au cours du week-end pour les Ehpad, avec quatre décès enregistrés samedi et un seul dimanche, laissant supposer un possible rattrapage de la comptabilité dans ces établissements.

L'UE appelle à un retour progressif au tourisme

La Commission européenne a appelé mercredi à un retour progressif de l'activité touristique dans les pays de l'UE. "Cela ne va pas être un été normal... Mais si nous faisons tous des efforts, nous n'aurons pas à passer l'été bloqués à la maison ou l'été ne sera pas complètement perdu pour l'industrie touristique", a déclaré la vice-présidente exécutive de la Commission, Margrethe Vestager, lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

La Commission européenne cherche à empêcher un naufrage du secteur touristique, crucial pour l'économie de l'UE puisqu'il représente 10% de son PIB et 12% des emplois, bien plus encore dans certains pays du sud de l'Europe, comme l'Italie et l'Espagne, déjà très endeuillés par le coronavirus.

Plus de 160.000 morts en Europe

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a tué plus de 160.000 personnes en Europe, dont près des trois quarts au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et en France, selon un bilan établi par l'AFP. Avec un total de 160.455 morts (pour 1.798.209 cas), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19 qui a tué 292.720 personnes dans le monde. Le Royaume-Uni (33.186) et l'Italie (30.911) sont les pays européens les plus atteints, suivis de l'Espagne (27.104) et de la France (26.991).

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 82.389 décès pour 1.370.016 cas. La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.926 cas (7 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4.633 décès et 78.189 guérisons.

L'OMS "surprise" de l'impréparation de certains pays

Pouvait-on éviter une telle pandémie ? "Certains pays n'étaient vraiment pas prêts à faire face à cette à cette pandémie", a affirmé l'OMS mercredi, par la voix de Sylvie Briand, à la tête de la gestion des risques infectieux au sein de l'agence onusienne. La Française explique cette impréparation par une "pandémie de fatigue" après l'épidémie de grippe A en 2009, face à laquelle "tout le monde était prêt". "Les pays n'ont pas forcément remis à jour leur plan" par la suite, et les stocks de masques, par exemple, n'étaient pas suffisants au début de la pandémie de coronavirus.

La Belgique interdit tout rassemblement "récréatif" jusqu'au 30 juin

En Belgique, la Première ministre Sophie Wilmès a confirmé les grandes phases du déconfinement très progressif engagé dans le pays, mais prévenu que toute "manifestation culturelle, sportive et récréative" restait "interdite jusqu'au 30 juin". Si les écoles vont commencer à accueillir de nouveau des élèves lundi 18 mai, "il n'y aura probablement pas de retour à la normale cet été" pour les rassemblements.