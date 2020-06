EN DIRECT - Covid-19 : le parquet de Paris ouvre une enquête sur la gestion de la crise

EN DIRECT

Le coronavirus s'invite sur le terrain judiciaire. Le parquet de Paris a ouvert mardi une vaste enquête sur la gestion critiquée de la crise liée au coronavirus. Sur le plan économique, la crise inquiète, elle aussi. Le gouvernement tente de résoudre celle du secteur aéronautique avec la présentation, mardi, d'un plan de 15 milliards d'euros au total. Sur le front épidémique, la situation s'améliore en France mais "s'aggrave" dans le monde, a prévenu l'OMS, avec des chiffres inquiétants du côté de l'Amérique latine. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Le procureur de Paris Rémy Heitz a annoncé mardi l'ouverture lundi d'une vaste enquête préliminaire sur la gestion critiquée de la crise du Covid-19 en France, visant notamment les chefs d'"homicides involontaires" ou "mise en danger de la vie d'autrui". Cette enquête, réponse judiciaire à l'essentiel des plaintes reçues par le parquet de Paris pendant le confinement, "n'est pas là pour définir des responsabilités politiques ou administratives", a toutefois expliqué Rémy Heitz, "mais pour mettre au jour d'éventuelles infractions pénales" de décideurs nationaux. A l'exception du chef de l'Etat, irresponsable pénalement, et des membres du gouvernement, dont la responsabilité relève de la Cour de la justice de la République, saisie de 80 plaintes.

Un plan décisif pour l'aéronautique

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire présente mardi matin le plan de soutien du gouvernement au secteur de l'aéronautique. Le plan de soutien à la filière aéronautique, frappée de plein fouet par la crise du coronavirus, représente "un effort total de 15 milliards d'euros de la nation", a annoncé mardi le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire. "Nous décrétons l'état d'urgence pour sauver notre industrie aéronautique pour lui permettre d'être plus compétitive" et "plus décarbonée" en produisant l'"avion vert" de demain, a affirmé le ministre. Quelque 1,5 milliard d'euros de financement public seront notamment consacrés dans les trois prochaines années à la recherche-développement dans le but de "parvenir à un avion neutre en carbone en 2035".

Le ministère des Armées va en outre passer dès cet année des commandes d'aéronefs militaires prévues plus tardivement, à hauteur de 600 millions d'euros, soit environ 5% de son budget d'équipements, afin de soutenir les entreprises du secteur, a annoncé mardi la ministre Florence Parly.

"Si nous n'étions pas intervenus tout de suite, c'est un tiers des emplois de la filière qui auraient disparu (...) 100.000 environ sur les 300.000 emplois directs et indirects de la filière", a indiqué Bruno Le Maire, estimant avoir évité un "drame social et territorial", tout en demandant "aux industriels de tout faire pour éviter les départs contraints".

La pire crise économique depuis 150 ans

L'économie a été violemment percutée en France, mais elle l'est également en dehors de nos frontières : la crise engendrée par la pandémie est la plus vaste par le nombre de pays qui vont se retrouver en récession, depuis la Grande Dépression des années 1870, a souligné lundi la Banque mondiale.

L'économie planétaire doit se contracter de 5,2% cette année, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. De 70 à 100 millions de personnes pourraient basculer dans l'extrême pauvreté, selon les prévisions de cette institution.

29.209 morts en France, plus faible bilan quotidien à l'hôpital depuis la mi-mars

Le nombre total de décès du coronavirus s'élève désormais à 29.209 en France depuis le début de l'épidémie, dont 18.859 à l'hôpital. Lundi, 1.024 personnes étaient toujours en réanimation, soit 29 de moins dans les dernières 24 heures. À l'heure actuelle, 12.315 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus, contre 14.288 lundi dernier.

Les données concernant les Ehpad et autres établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESMS) n'ont pas été actualisées depuis le 2 juin et le seront mardi. Selon le dernier bilan, la France recense 10.350 décès de résidents en ESMS.

L'OMS s'inquiète de la situation internationale

Si la pression épidémique baisse en France, elle "s'aggrave" dans le monde. Tels sont les mots du patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a mis en garde lundi contre tout laisser-aller. "Bien que la situation en Europe s'améliore, dans le monde elle s'aggrave", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse virtuelle à Genève.

Plus de 406.000 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 406.466 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Plus de 7.130.550 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 3.124.800 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 111.007 décès pour 1.961.185 cas. Au moins 518.522 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 40.597 morts pour 287.399 cas, le Brésil avec 37.134 morts (707.412 cas), l'Italie avec 33.964 morts (235.278 cas), et la France avec 29.209 morts (191.185 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 83.043 cas (trois nouveaux entre lundi et mardi), dont 4.634 décès et 78.351 guérisons.

Le Brésil est donc désormais le troisième pays au monde déplorant le plus de décès liés au, coronavirus. Les spécialistes estiment toutefois que les chiffres officiels sont largement sous-estimés : la taille du pays, la difficulté de dépister en Amazonie ou encore dans les favelas rendent l'épidémie difficile à suivre. Plus d'informations sur la situation en Amérique latine dans notre article ici.