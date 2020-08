EN DIRECT - Coronavirus : plus de 5 millions de cas en Amérique du Sud et dans les Caraïbes

L'ESSENTIEL

Alors que plusieurs villes, dont Nice et Lille, viennent de rendre obligatoire le port du masque dans certains lieux publics extérieurs, le Covid-19 continue de se propager en France. Selon le dernier bilan de la Direction générale de la santé, l'épidémie de coronavirus a fait 30.294 morts en France, soit 29 de plus que lors du dernier bilan, dressé vendredi soir. La hausse des réanimations est notable, avec un solde de 13 entrées dans les services de réanimation entre les bilans communiqués vendredi et lundi (484 contre 471). Outre-Atlantique, l'Amérique du Sud et les Caraïbes viennent de franchir le cap des 5 millions de cas. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales infos à retenir 30.294 morts en France (+29), hausse des réanimations (+13) depuis le dernier bilan de la DGS

L'Amérique du Sud et les Caraïbes ont franchi le cap des 5 millions de cas

27 millions de personnes sont reconfinées aux Philippines

L'épidémie continue de circuler en France

La Direction générale de la Santé a publié lundi son bulletin quotidien. Celui-ci fait état de 30.294 décès liés à la l'épidémie en France (+29 décès depuis vendredi). Par rapport au bilan précédent, publié le vendredi soir, le nombre de patients hospitalisés baisse. En revanche, celui des personnes dans les services de réanimation augmente. Elles sont désormais 384, contre 371 (+13).

Pour tenter de freiner la circulation du virus, plusieurs villes, telles que Nice ou Lille, ont rendu obligatoire le port du masque dans les espaces publics à l'extérieur. Une mesure vécue comme une contrainte par certains riverains mais qui relève d'une responsabilité selon Emmanuel Hirsch, professeur d'éthique médicale à l’université Paris-Saclay. En visite au sein de la métropole Lilloise hier, le Premier ministre Jean Castex a appelé les Français à "ne pas baisser la garde", pour éviter un nouveau confinement généralisé.

46.000 nouveaux cas de coronavirus aux Etats-Unis

Plus de 46.000 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées lundi sur le sol américain lors des dernières 24 heures, selon le comptage à 20h30 de l'université Johns Hopkins, dont les bilans font référence. Cela porte à 4,7 millions le nombre de cas enregistrés dans le pays, de loin le plus endeuillé par la pandémie, qui y a fait plus de 155.000 morts.

La première puissance économique mondiale a déploré 532 nouveaux décès au cours de cette journée. Le président Donald Trump a pourtant déclaré lundi que le virus "reculait" dans certains foyers du Sud et de l'Ouest du pays, disant voir des signes "très encourageants".

Le cap des 5 millions de cas franchi en Amérique Latine et Caraïbes

L'Amérique du Sud et les Caraïbes ont franchi le cap des 5 millions de cas de Covid-19, selon un comptage de l'AFP, à partir de chiffres officiels. La pandémie a fait plus de 202.000 morts dans la même région, où le Brésil, qui compte 210 millions d'habitants, reste le pays le plus durement frappé avec près de 95.000 morts.

Reconfinement aux Philippines

Face à une aggravation de l'épidémie de Covid-19, plus de 27 millions de personnes, soit environ le quart de la population des Philippines, sont de nouveau contraintes de rester chez elles, après le cri d'alarme des associations de médecins, qui ont averti que le pays était en train de perdre la bataille contre le virus.

Depuis le début du mois de juin, alors que la plus grande partie du pays était sortie du confinement, les infections ont quintuplé, dépassant la barre des 100.000 cas. "Nous n'avons pas été à la hauteur. Personne ne s'attendait à cela", a reconnu le président Rodrigo Duterte.