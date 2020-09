Coronavirus : "Au lieu d'être soutenus, on est sanctionnés", déplore la maire de Marseille

INTERVIEW

Du côté des élus marseillais, la mesure ne passe pas. En annonçant de nouvelles mesures draconiennes pour lutter contre l'épidémie de coronavirus dans la métropole d'Aix-Marseille, parmi lesquelles la fermeture totale des bars et restaurants à partir de samedi, le ministre de la Santé Olivier Véran a provoqué de vives réactions dans la cité phocéenne. Au micro d'Europe 1, la maire de la ville Michèle Rubirola, a ainsi fustigé les nouvelles directives. "Au lieu d'être soutenus, on est sanctionnés", déplore-t-elle.

Michèle Rubirola invitée d'Europe soir La maire de Marseille sera l'invitée du débat d'Europe 1, jeudi soir, à 19 heures. Elle répondra aux questions de Julian Bugier sur les nouvelles règles imposées à la métropole d'Aix-Marseille, qui irritent les élus marseillais.

"Les efforts commencent à payer"

Celle qui a succédé à Jean-Claude Gaudin aux dernières élections municipales demande au gouvernement de revoir sa copie. "Ce serait un signe très positif qu'il faut envoyer à notre territoire", assure-t-elle. Pour Michèle Rubirola, les règles annoncées mercredi visent injustement sa ville, au regard des mesures déjà prises au niveau local. "Tous les efforts que la ville de Marseille et que les Marseillais ont mis en place commencent à payer, et on n'en tient pas compte", insiste-t-elle.

"On a consenti à de gros efforts depuis plusieurs semaines, les chiffres parlent pour nous", dit encore Michèle Rubirola. "Et au lieu d'être félicités, soutenus, accompagnés, on est sanctionnés." La mairie de Marseille, par la voix de son premier adjoint Benoît Payan, a réclamé jeudi un délai de 10 jours "avant la mise en œuvre de nouvelles mesures".

Marseille et sa métropole en "alerte maximale", comme la Guadeloupe

La métropole Aix-Marseille et la Guadeloupe ont été placées mercredi en état d'alerte maximale. Les bars et restaurants devront fermer en totalité à partir de samedi, tout comme l'ensemble des établissements recevant du public qui n'ont pas de protocole sanitaire strict. Ces mesures sont prises pour une durée de 15 jours et "seront réévaluées en fonction de l'évolution de la situation épidémique", avait annoncé Olivier Véran.

Les zones dites "d'alerte maximale" sont celles où la situation sanitaire est la plus tendue, avec un taux d'incidence supérieur à 200 cas positifs pour 100.000 habitants, et de plus de 100 cas pour 100.000 chez les plus de 65 ans. Dans ces zones, les patients Covid représentent également plus de 30% des admis en réanimation.