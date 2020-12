EN DIRECT - Coronavirus : l'avocat de Trump positif, hausse des hospitalisations en France

EN DIRECT

Dans certaines zones du monde, la pandémie de coronavirus recommence à accélérer, notamment aux États-Unis, une flambée attendue après les rassemblements festifs liés à Thanksgiving. En France, l'inquiétude se fait sentir concernant l'objectif de 5.000 cas par jour à atteindre pour le déconfinement, les derniers chiffres publiés par Santé publique France faisant état de 11.022 nouveaux cas en 24h, et d'une hausse des hospitalisations. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : Hausse des hospitalisations en France, "inquiétude" sur l'objectif de 5.000 cas par jour à atteindre

Les Etats-Unis font face à une envolée des cas, l'avocat de Trump est positif

Les campagnes de vaccination s'organisent, la Russie a déjà commencé

Près d'1,53 millions de morts et 65 millions de cas dans le monde

"Inquiétude" en France

La France a enregistré 11.022 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, largement au-dessus de l'objectif de 5.000 cas fixé par le gouvernement en vue d'un déconfinement. "On a des objectifs (à atteindre) pour le 15 décembre, pour le déconfinement. On est un peu inquiets", a commenté dimanche l'infectiologue Karine Lacombe. Selon les données publiées dimanche par le site du gouvernement, la France comptait dimanche 55.155 morts du coronavirus, soit 174 de plus sur les dernières 24 heures. Si les réanimations baissent légèrement avec 10 cas graves en moins par rapport au dernier pointage, les hospitalisations repartent à la hausse. On compte ainsi 26.293 patients hospitalisés pour Covid-19 sur le territoire, soit 223 de plus depuis samedi.

Flambée aux Etats-Unis, l'avocat de Trump positif

Alors que les Etats-Unis viennent de traverser l'une de leurs pires semaines d'épidémie (ils ont enregistré dimanche quelque 181.000 nouveaux cas et 1.110 décès liés au coronavirus, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins), les responsables sanitaires ont alerté sur la nécessité de respecter les gestes barrières et notamment le port du masque, au lendemain d'un nouveau meeting de Donald Trump où très peu de ses partisans en avaient. Les Etats-Unis sont confrontés à un rebond spectaculaire de l'épidémie depuis plusieurs semaines, et les autorités sanitaires s'attendaient à cette nouvelle flambée après que de nombreux Américains ont voyagé à l'occasion de la fête de Thanksgiving la semaine dernière malgré les appels à rester chez soi.

"Le futur sera sombre ces six prochaines semaines", a déclaré l'influent ancien chef de l'Agence des médicaments, Scott Gottlieb. "Les gens doivent se protéger", a-t-il ajouté, prédisant un possible bilan de 400.000 morts fin janvier. Donald Trump a par ailleurs annoncé dimanche que son avocat personnel Rudy Giuliani avait été testé positif au Covid-19. Ce dernier sillonne depuis un mois les Etats-Unis pour contester les résultats de la présidentielle américaine lors de réunions où il ne porte pas de masque.

Lancement des premières campagnes de vaccination

Les campagnes de vaccinations ont commencé samedi en Russie. Le vaccin Spoutnik V a été inoculé à Moscou aux travailleurs sociaux, aux personnels médicaux et aux enseignants dans 70 centres ouverts dans la capitale. La directrice de recherches à l’Inserm, Marie-Paule Kiény, a affirmé dimanche sur Europe 1 que les données du vaccin russe "semblent convaincantes". Alors que le vaccin est encore en phase trois, Moscou a lancé une campagne de vaccination samedi. Mais pour la spécialiste, la Russie ne va pas trop vite pour autant.

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a de son côté salué le moment "historique" que représente le début mardi de la campagne de vaccination au Royaume-Uni, premier pays dans le monde à avoir autorisé le déploiement du vaccin développé par Pfizer et BioNTech et sera le premier pays occidental à entamer sa campagne de vaccination. Selon des journaux britanniques, la reine Elizabeth II, 94 ans, et son époux, le prince Philip, 99 ans, seront vaccinés prochainement.

La Belgique, la France et l'Espagne prévoient des campagnes de vaccinations en janvier, en se concentrant d'abord sur les plus vulnérables. Les Ehpad français se préparent donc à la mise en place de la campagne.

Couvre-feu en Tunisie, restrictions au Danemark et en Bavière

Le couvre-feu en vigueur en Tunisie depuis octobre a été prolongé dans tout le pays jusqu'au 31 décembre, a annoncé le ministère de la Santé. Au Danemark, un "semi-confinement ciblé" dans les trois plus grandes villes danoises sera dévoilé lundi. Un confinement plus strict, des couvre-feux et des fermetures partielles d'écoles entreront également en vigueur mercredi en Bavière (sud-est de l'Allemagne). A l'inverse, le Pérou ré-autorisera à partir de lundi l'ouverture des commerces non essentiels et celle des cinémas, théâtres, gymnases et casinos.

Près de 1.530.000 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.528.919 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP dimanche en milieu de journée. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 282.231 décès. Suivent le Brésil avec 176.941 morts, l'Inde (140.182), le Mexique (109.456) et le Royaume-Uni (61.014).