EN DIRECT - Vaccination en vacances : il sera possible de décaler sa seconde dose

Si la situation sanitaire continue de s'améliorer jour après jour en France, les autorités restent prudentes, et surveillent avec attention la circulation du Covid-19 dans le Sud-Ouest, où des signaux d'alerte ont été repérés. Mercredi, Emmanuel Macron a donc demandé aux Français de rester "extrêmement vigilants". Le président de la République a par ailleurs annoncé l'ouverture de la vaccination aux adolescents à compter de la mi-juin. De son côté, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué qu"il serait possible de décaler au maximum de deux semaines le deuxième rendez-vous après une première dose pour tenir compte des vacances d'été, mais dans le même centre. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir En France, la pression hospitalière poursuit sa baisse

Mais des signaux d'alertes repérés dans le Sud-Ouest

Pour les vacances, il sera possible de décaler sa seconde dose, mais dans le même centre

Il sera possible de décaler au maximum de deux semaines le deuxième rendez-vous après une première dose pour tenir compte des vacances d'été. "Quand vous êtes vacciné aujourd'hui, vous avez un rendez-vous pour le rappel de votre vaccin 7 semaines plus tard. Et bien là, vous pourrez le prendre (dans un délai d') entre 6 et 8 semaines dans le même centre", a indiqué Olivier Véran, invité mercredi du 20 heures de TF1.

Le ministre de la Santé a ainsi semblé écarter la possibilité de planifier un rendez-vous pour la 2e dose sur un territoire différent de celui de la première.

Vaccination pour les 12-18 ans à partir du 15 juin

Les jeunes Français de 12 à 18 ans pourront se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du 15 juin, a annoncé le président Emmanuel Macron, en se félicitant que 50% des Français adultes aient reçu une première dose. Le ministre de la Santé Olivier Véran, sur TF1, a lui précisé que cette vaccination "ne sera en aucun cas obligatoire", se "fera sur la base du volontariat et avec l'accord des parents".

Par ailleurs, Olivier Véran a aussi annoncé mercredi l'arrivée en centres de vaccination de tests sérologiques rapides pour contrôler la présence d'anticorps du Sars-CoV-2 dans le sang. Le but : ne délivrer qu'une seule dose de vaccin si la personne a déjà été contaminée au Covid, car cette dose unique suffit. Plus d'informations dans cet article.

La pression hospitalière poursuit sa décrue

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en France a continué de diminuer et cette décrue est également observée en réanimation, selon les données de Santé publique France publiées mercredi soir.

Les services de réanimation comptaient 2.754 patients contre 2.825 mardi et 2.945 lundi. Le nombre de nouvelles admissions s'établissait à une centaine en 24 heures. Ce chiffre est passé sous la barre des 3.000 dimanche, pour la première fois depuis fin janvier. Au plus fort de la troisième vague, entre la mi-avril et début mai, il oscillait autour de 6.000 patients.

Au total, 15.638 malades du Covid étaient hospitalisés mardi en France, contre 16.088 la veille. Le nombre de nouvelles admissions s'établissait à près de 500 en 24 heures. A l’hôpital, 96 malades du Covid sont décédés dans les dernières 24 heures, selon l'agence sanitaire, portant le nombre de morts depuis le début de l'épidémie à 109.787.

Sur le plan de la vaccination, ouverte depuis lundi à l'ensemble de la population adulte, 26.583.112 personnes ont reçu au moins une première dose (soit 39,7% de la population totale et 50,6% de la population adulte), selon le ministère de la Santé. 11.452.053 personnes ont reçu deux injections, soit 17,1% de la population totale et 21,8% de la population majeure.

Mais les Français appelés à rester "extrêmement prudents"

Mais malgré l'amélioration de la situation sanitaire au niveau national, Emmanuel Macron a appelé mercredi les Français à rester "extrêmement prudents et vigilants" car la circulation du virus progresse dans certaines régions, notamment dans le Sud-Ouest. A la mi-journée, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait évoqué, après le conseil de défense sanitaire, des "signaux d'alerte" avec des "hausses parfois sensibles de la circulation du virus, en Nouvelle Aquitaine".

Selon l'Agence régionale de santé (ARS) de cette région, le variant Delta, identifié pour la première fois en Inde en avril 2021 et considéré comme plus contagieux, a été repéré dans une famille de l'agglomération de Dax (Landes) sans que celle-ci n'ait été en lien avec l'Inde ou la Grande-Bretagne. Selon Gabriel Attal, l'"évolution défavorable est particulièrement marquée dans les Pyrénées-Atlantiques" et "dans une moindre mesure en Charente-Maritime, dans le Lot-et-Garonne, en Charente, dans les Landes et en Gironde".

Roland-Garros : une équipe de double positive au covid et exclue

Une équipe du tournoi de double messieurs de Roland-Garros a été testée positive au covid et "écartée du tableau", a annoncé mercredi soir la Fédération française de tennis (FFT) organisatrice du tournoi.

"Conformément au protocole sanitaire du tournoi, l’équipe a été écartée du tableau qui a débuté hier (mardi) et les deux joueurs ont été placés à l’isolement. Ils ont été remplacés par la première équipe sur la liste d’attente", ajoute le communiqué sans citer les joueurs concernés.

Covax : Biden va annoncer la distribution de 80 millions de doses de vaccin

Le président des Etats-Unis Joe Biden annoncera "peut-être dès demain" (jeudi) un plan pour distribuer aux pays qui en ont le plus besoin, en coordination avec Covax, 80 millions de doses de vaccin contre le Covid-19, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. "Nous ferons tout en coordination avec Covax, sur des bases scientifiques et en fonction des besoins des pays, sans aucun a priori politique", a également souligné le secrétaire d'Etat américain.

Le système Covax est un groupement international mis en place pour assurer une distribution équitable des vaccins contre le Covid, notamment aux pays à faible revenus.

En Espagne, ouverture de discothèques

Les discothèques espagnoles seront autorisées à ouvrir jusqu'à 3 heures du matin dans les régions où le taux d'incidence du Covid-19 est inférieur à 50 pour 100.000 habitants. Le gouvernement espagnol avait ordonné en août 1020 la fermeture des établissements de nuit dans l'ensemble du pays.

Plus de 3,68 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 3.681.985 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi en milieu de journée.

Après les Etats-Unis (595.802 décès), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (467.706), l'Inde (335.102), le Mexique (227.840) et le Pérou (184.507).