EN DIRECT - "Les Français pourront partir en vacances en France en juillet et août", assure Edouard Philippe

Le secteur du tourisme attendait le gouvernement au tournant. L'exécutif a présenté jeudi son "plan Marshall" pour relancer la filière touristique, complètement à l'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. Pendant ce temps, le déconfinement se poursuit, avec l'ouverture des plages mercredi, mais de nombreuses voix s'inquiètent d'une "deuxième vague" dans les semaines à venir. Mercredi soir, le bilan de l'épidémie a franchi la barre des 27.000 morts dans le pays. Au niveau mondial, le bilan approche les 300.000 morts et la course au traitement et au vaccin continue, avec parfois son lot de polémiques. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Alors que Sanofi créé la polémique en France, l'UE annonce un vaccin pas avant un an

Le gouvernement au chevet du tourisme

"Les Français pourront partir en vacances en France en juillet et août", a assuré Edouard Philippe jeudi, sous réserve toutefois "de possibles restrictions très localisées" en fonction de l'évolution de l'épidémie. Le Premier ministre a annoncé une série de mesures pour soutenir le secteur du tourisme, dont un plan "sans précédent" de "18 milliards d'euros" d'engagements, un relèvement du plafond journalier des tickets restaurants de 19 à 38 euros et un accès étendu au fonds de solidarité et au chômage partiel. "Le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne, alors même que c'est un des fleurons de l'économie française, son sauvetage est donc une priorité nationale", a martelé Edouard Philippe au sortir d'un comité interministériel dédié au secteur.

"Les Français peuvent prendre leurs réservations", a également encouragé le chef du gouvernement, en soulignant que "les acteurs du tourisme, de l'hôtellerie, se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient intégralement remboursés dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances". Plus de détails dans notre article par ici.

Face à ces annonces, les professionnels du tourisme sont partagés. "Ils vont pouvoir se mettre dans une dynamique d'ouverture, une dynamique d'action", analyse sur Europe 1 Didier Arino, directeur de Protourisme. Mais pour d'autres acteurs du secteur, ce plan n'est pas suffisant pour rassurer.

Sanofi réunit la classe politique française contre lui

La classe politique, pour une fois unanime, s'est d'ailleurs indignée jeudi de l'annonce par le patron de Sanofi que son groupe pharmaceutique servirait en priorité les Etats-Unis s'il trouvait un vaccin contre le Covid-19. "Pour nous, ce serait inacceptable qu'il y ait un accès privilégié de tel ou tel pays sous un prétexte qui serait un prétexte pécunier", a tonné au micro de Sud radio la secrétaire d'Etat à l'Economie Agnès Pannier-Runacher. "L'égal accès de tous au vaccin n'est pas négociable", a renchéri Edouard Philippe.

"Sanofi doit assumer ses responsabilités et effectivement se mettre au service de la santé des Français et des Européens et pas simplement de ses intérêts financiers aux États-Unis", a mis en garde le chef de file d'EELV Jannick Jadot sur Franceinfo. Le président de la Région Hauts-de-France Xavier Bertrand (ex-LR) a interpellé Emmanuel Macron sur Twitter: "Il est impensable qu'une entreprise qui a son siège en France et qui bénéficie de crédits d'impôts recherche délivre un vaccin aux Etats-Unis avant nous. Vous devez agir!". "Parce que la santé est un bien commun à soustraire aux jeux du marché, aucune entreprise française ne doit pouvoir jouer contre notre propre souveraineté sanitaire sans s'exposer à une nationalisation", menaçait encore le Parti socialiste dans un communiqué dès mercredi soir.

Le directeur général de Sanofi, Paul Hudson, a affirmé mercredi que Sanofi servirait "en premier" les Etats-Unis s'il trouvait un vaccin car ce pays "partage le risque" des recherches dans le cadre d'un partenariat. Mais le président de Sanofi France, Olivier Bogillot, a ensuite précisé jeudi que ce ne serait pas le cas si l'Union européenne se montrait "aussi efficace" que les Etats-Unis pour financer le développement du vaccin.

Invité du journal de la mi-journée sur Europe 1, jeudi, le président de Sanofi France, Olivier Bogillot a tenu à rassurer les auditeurs et affirmé que dans l'hypothèse où Sanofi découvrait un vaccin contre le Covid-19, "il serait accessible à tous".

Le président du conseil d'administration de Sanofi, le Français Serge Weinberg, "m'a donné toutes les assurances nécessaires quant à la distribution en France d'un éventuel vaccin Sanofi", a pour sa part ajouté le Premier ministre Edouard Philippe dans un tweet, rappelant que Sanofi était "une grande entreprise profondément française".

L'UE annonce un vaccin... pas avant un an

La création d'un vaccin contre le Covid-19 d'ici un an relève d'un scénario "optimiste" sur la base des tests qui sont menés actuellement, a pour sa part estimé jeudi l'Agence européenne du Médicament (EMA).

"Nous pouvons voir la possibilité si tout se déroule comme prévu que certains (vaccins) soient prêts à être approuvés d'ici un an", a affirmé Marco Cavaleri, directeur de la stratégie à l'EMA lors d'une vidéo-conférence.

Traitement : vers un fiasco pour l'essai européen Discovery ?

L'essai Discovery est-il en train de tourner au fiasco ? Emmanuel Macron avait annoncé la publication des premiers résultats de l'essai européen Discovery pour ce jeudi, mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, est désormais plus vague. Ce "grand essai européen" annoncé pour tester quatre molécules dans le traitement du Covid-19, notamment la désormais célèbre hydroxychloroquine, patine, et il n'y aura donc probablement pas de résultats intermédiaires ce jour.

La crainte d’une deuxième vague, le conseil scientifique alerte sur la situation à Mayotte

Le déconfinement se poursuit avec la réouverture des plages dans certaines communes du bord de l'Atlantique, pour le plus grand bonheur des habitants. Mais de nombreuses voix s'inquiètent d'une deuxième vague, à mesure que les images de non-respect de distanciation sociale, notamment à Paris ou dans d'autres grandes villes, ont fait le tour des réseaux sociaux.

"Mon inquiétude en tant que médecin, c'est de voir ces comportements qui peuvent conduire à une augmentation de malades contaminés, en étant conscient que les équipes soignantes sont quand même dans un état de fatigue très avancé, pour ne pas dire d'épuisement", a déploré mercredi le Dr Philippe Guiot, directeur médical du pôle de Médecine intensive de l'hôpital de Mulhouse, l'une des villes les plus touchées par la pandémie.

A Mayotte, où les autorités ont repoussé le déconfinement, le conseil scientifique a recommandé "le maintien du confinement jusqu’au décours du pic épidémique local" et "la limitation stricte du nombre d’arrivants". Le département d'outre-mer est classé rouge et comptait mercredi 1.143 cas déclarés, 43 hospitalisations dont 9 en réanimation et 14 morts.

La barre des 27.000 morts dépassée en France

La France a franchi mercredi la barre des 27.000 morts, avec 83 décès supplémentaires enregistrés en 24 heures. Mais le nombre de patients en réanimation continue de baisser, selon le bilan de la direction générale de la Santé mercredi soir. La pression sur les services de réanimation continue de se réduire, avec moins de 2.500 patients (2.428) pour la première fois depuis le 24 mars, et un solde négatif de 114 malades par rapport à mardi.

Bientôt 300.000 morts dans le monde

Le nouveau coronavirus pourrait "ne jamais disparaître" et devenir une maladie avec laquelle l'humanité devra apprendre à vivre, a averti l'Organisation mondiale de la santé, alors que le bilan mondial s'approche jeudi des 300.000 morts. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 83.249 décès pour 1.380.465 cas. Suivent le Royaume-Uni avec 33.186 morts, l'Italie (31.106), l'Espagne (27.104) et la France (27.074).

Parallèlement, le déconfinement se poursuit dans de nombreux pays. L'Allemagne a annoncé viser une levée à la mi-juin des restrictions de circulation mises en place à ses frontières, ajoutant que ses voisins français, autrichien et suisse avaient le même objectif. Ses frontières avec le Luxembourg seront complètement ouvertes dès samedi. En Angleterre, les habitants sont autorisés à sortir davantage de chez eux et encouragés à retourner au travail. L'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord exhortent en revanche la population à "rester la maison".