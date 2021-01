EN DIRECT - Variants du Covid-19 : l'OMS se réunit en urgence aujourd'hui

EN DIRECT

Quelles restrictions face à la stabilisation à un niveau élevé des indicateurs de l'épidémie de coronavirus en France ? Le Premier ministre Jean Castex doit annoncer jeudi, à 18 heures, de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19. Dans ce contexte, l’hypothèse d'un couvre-feu national avancé à 18 heures est l'hypothèse la plus probable. L'Organisation mondiale de la santé a estimé que le variant britannique du virus était présent dans une cinquantaine de pays, et a indiqué qu'elle se réunissait en urgence sur ce sujet, jeudi. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations principales à retenir : Castex et cinq ministres s'expriment à 18 heures sur les nouvelles restrictions

69.031 morts en France, les données hospitalières restent stables mais à un niveau élevé

Le variant britannique du virus a été repéré dans 50 pays, selon l'OMS

46 millions de doses de vaccins ont été injectées dans 46 pays

Le Portugal se reconfine dès vendredi

Castex attendu à 18 heures pour de nouvelles mesures

Après un conseil de défense à l'Élysée, mercredi, de nouvelles restrictions devraient être annoncées pour freiner la propagation de l'épidémie et notamment des variants anglais et sud-africain. Jean Castex doit s'exprimer jeudi, à 18 heures, en compagnie de cinq ministres, lors d'une conférence de presse. L'hypothèse la plus probable est celle d'un couvre-feu national avancé à 18 heures. Ce dernier prendrait effet à la fin du week-end prochain. On fait le point sur ces pistes dans cet article.

Quel serait l'impact d'un couvre-feu à 18 heures ?

Si un couvre-feu à 18 heures est une mesure plus favorable qu'un confinement strict, il n'en reste pas moins que cette restriction va avoir de lourdes conséquences, notamment sur les commerces. En effet, le créneau 17h30-20h représente un tiers des achats alimentaires. Un phénomène de report est donc à prévoir : en journée, entre midi et deux, et surtout le samedi. La grande distribution appelle donc à l'ouverture généralisée de ses magasins le dimanche pour désengorger les rayons le samedi.

Mais tous les secteurs ne vont pas profiter d'un report de la consommation. Le secteur de l'habillement par exemple pourrait perdre 25 à 30% de son chiffre d’affaires en cas de couvre-feu, selon sa Fédération. Ce chiffre pourrait même grimper à moins 40% dans les zones les plus éloignées des bureaux.

Cantines, distanciel… les pistes pour l'école

Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, sera présent à la conférence de presse de jeudi soir pour évoquer le sujet des écoles, où les inquiétudes sont vives face au virus. Les établissements ne devraient pas fermer, mais un certain nombre de mesures devraient être annoncées pour limiter les contaminations à l'école. Voici les aménagements du protocole qui pourraient intervenir :

69.031 morts, l'épidémie se stabilise à un niveau élevé

La France comptait mercredi soir 69.031 morts du coronavirus, soit 229 de plus que la veille. Les données hospitalières restent stables à un niveau élevé. Et l'on compte 24.769 patients hospitalisés à cause du coronavirus, soit 32 de plus en 24 heures. Quant aux cas graves en réanimation, on en dénombre désormais 2.711, soit 23 de plus par rapport au dernier pointage. Pas moins de 23.852 nouveaux cas ont été détectés sur le territoire depuis la veille. Par ailleurs, 247.167 personnes "ont été vaccinées parmi les publics prioritaires définis par les autorités sanitaires", a indiqué la Direction générale de la Santé dans un communiqué distinct.

Le variant britannique repéré dans 50 pays, réunion d'urgence de l'OMS jeudi

L'Organisation mondiale de la Santé estime que le variant britannique du coronavirus a été repéré dans 50 pays, tandis que celui venu d'Afrique du Sud serait présent dans 20 d'entre eux. Une troisième mutation, dont le Japon a annoncé dimanche la découverte, nécessite encore d'être étudiée, explique l'OMS dans son bulletin hebdomadaire. Le comité d'urgence de l'OMS se penche jeudi.

Par ailleurs, les campagnes de vaccination massives ne suffiront pas à garantir une immunité collective en 2021, a averti lundi l'OMS, pour qui masques, distanciation sociale et lavages des mains seront encore le quotidien de l'humanité "au moins jusqu'à la fin de cette année". "Nous n'allons pas atteindre (…) l'immunité collective en 2021", a lancé la responsable scientifique de l'OMS, Soumya Swaminathan. Le déploiement des vaccins, quand il s'agit de milliards de doses, "prend du temps", a-t-elle expliqué, exhortant à "faire preuve d'un peu de patience".

En France, une circulation du variant hors de contrôle ?

Officiellement, le variant anglais du Covid-19 représente 1% des tests positifs en France. Mais les autorités peinent véritablement à mesurer l'ampleur de la circulation de cette souche dans notre pays. Des cas isolés et des clusters apparaissent un peu partout sur le territoire, alors que le séquençage prend du temps. On vous explique tout dans cet article :

Par ailleurs, d'où viennent ces fameux variants ? Ils seraient apparus chez des patients immunodéprimés, c'est-à-dire des malades dont les défenses immunitaires sont amoindries. Pour certains de ces patients, les médecins leur ont administré des poches de sang de personnes guéries du virus afin qu'elles leur transmettent, en quelque sorte, leurs anticorps. Retrouvez des précisions sur ces mutations du virus ici.

28 millions d'injections dans 46 pays

En 36 jours, quelque 28 millions de doses de vaccins anti Covid-19 ont été injectées dans environ 46 pays du monde, a indiqué mercredi le directeur chargé des questions d'urgence sanitaire à l'Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan.

Malgré le début des campagnes de vaccination, il s'est inquiété de la vitesse de transmission constatée dans quelques pays notamment à cause de nouveaux variants plus contagieux. "Nous entrons dans la deuxième année de la pandémie et cela pourrait même devenir encore plus dur, quand on voit les rythmes de transmission", a-t-il dit au cours d'une des séances régulières de questions-réponses que l'OMS organise pour le grand public.

Premier mort en Chine depuis mai, le Portugal se reconfine

La Chine a enregistré le premier décès dû au Covid sur son territoire depuis mai 2020. Ce décès s'est produit dans la province du Hebei, où plusieurs villes ont été dernièrement soumises à un confinement après l'apparition de contaminations. Par ailleurs, l'équipe d'experts de l'OMS chargée d'enquêter sur l'origine du coronavirus est arrivée jeudi à Wuhan, un temps berceau de l'épidémie. Initialement prévue la semaine dernière, elle avait été annulée à la dernière minute faute de toutes les autorisations nécessaires pour l'équipe.

De son côté, le Portugal va connaître un reconfinement dès vendredi a annoncé le Premier ministre Antonio Costa. Les nouvelles restrictions sanitaires correspondront "essentiellement" à celles qui avaient été en vigueur en mars et avril, mais cette fois les écoles resteront ouvertes, a-t-il précisé à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné d'entamer dès la semaine prochaine la vaccination de toutes les catégories de population, affirmant que le vaccin conçu par son pays était le "meilleur". Par ailleurs, le Japon a étendu l'état d'urgence, déjà en vigueur dans la région du grand Tokyo, à sept départements supplémentaires, et a renforcé les restrictions aux frontières pour tenter de contrer la progression rapide du coronavirus.

Plus de 1,96 million de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1,96 million de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mercredi. Plus de 91,5 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 384.277 décès. Suivent le Brésil avec 205.964 morts, l'Inde (151.569) et le Mexique (135.682). Le nombre de victimes à l'échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.