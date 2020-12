EN DIRECT - Vaccination contre le Covid-19 : le calendrier se précise

EN DIRECT

Le calendrier de la vaccination contre le Covid-19 se précise ce jeudi en Europe : elle débutera en France "dès la dernière semaine de décembre si les conditions sont réunies", a affirmé Jean Castex mercredi après-midi, alors que l'Allemagne prévoit d'entamer la sienne le 27 décembre. Une chose est sûre : ces premières vaccinations seront simultanées dans les pays de l'Union européenne. Alors que la France poursuit son déconfinement, la situation sanitaire inquiète à l'approche des vacances : le nombre de patients hospitalisés repart à la hausse dans notre pays. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : Castex envisage une vaccination "dès la dernière semaine de décembre"

59.361 morts en France, hausse des hospitalisations mais baisse des réanimations

L'OMS préconise le port du masque pour les fêtes de fin d'année

Le président élu américain Joe Biden s'est dit mardi prêt à se faire vacciner "en public"

Vaccins : le calendrier se précise en Europe

Mercredi, en fin d'après-midi, Jean Castex a indiqué que le début de la vaccination en France aurait lieu "dès la dernière semaine de décembre", "si les conditions sont réunies". Le Premier ministre a conditionné le coup d'envoi de la campagne à l'autorisation de mise sur le marché de l'Agence européenne du médicament "attendue pour le 21 décembre" et à un avis de la Haute autorité de santé rendu "dans la foulée". Il a notamment annoncé que 1,16 million de doses de vaccin contre le coronavirus seraient livrées à la France avant la fin de l'année. "Nous devrions recevoir 677.000 doses supplémentaires autour du 5-6 janvier", puis "environ 1,6 million de doses en février".

Cette "première phase s’échelonnera sur une période de six à huit semaines, pour tenir compte du délai de 21 jours entre la première vaccination et le rappel", a ajouté le Premier ministre.

L'Allemagne prévoit quant à elle d'entamer la vaccination le dimanche 27 décembre en commençant par ses maisons de retraite. Mais comme les 27 États de l'Union européenne pourront "commencer le même jour" leurs campagnes de vaccination, ainsi que l'a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la vaccination pourrait logiquement commencer en toute fin de semaine prochaine en France.

Les hospitalisations en hausse, les réanimations en baisse

Selon les chiffres publiés mardi soir sur le site du gouvernement, la France compte 59.361 morts du coronavirus, soit 289 de plus que la veille. Le nombre de patients hospitalisés repart à la hausse et s'établit à 25.315, soit 75 patients de plus que la veille.

Les services de réanimations comptent 2.850 cas graves de Covid, soit 25 de moins que lors du précédent bilan. On dénombre en revanche une très forte hausse des nouveaux cas sur les dernières 24 heures, avec 17.615 nouveaux malades confirmés, soit plus du triple de l'objectif fixé par le gouvernement au 15 décembre.

Les enfants auto-confinés aujourd'hui et demain ?

Pour limiter les risques de transmission du Covid-19 durant la période des fêtes de fin d'année, le Premier ministre a déclaré mardi sur Europe 1 que les absences des enfants à l'école seraient tolérées jeudi et vendredi. Pour de nombreux parents, cela s'inscrit dans une stratégie de protection des plus fragiles pour Noël, comme a pu le constater Europe 1 dans une école toulousaine.

L'OMS préconise le port du masque pour les fêtes

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande le port du masque lors des réunions familiales de Noël et des fêtes de fin d'année en Europe, a-t-elle annoncé mercredi, avertissant d'un "risque élevé" de reprise de l'épidémie début 2021. "Il peut sembler gênant de porter un masque et de pratiquer la distanciation physique en présence d'amis et de membres de la famille, mais cela contribue grandement à garantir que chacun reste en sécurité et en bonne santé", a assuré l'organisation.

Dans la mesure du possible, les rassemblements doivent avoir lieu en extérieur. Si elles ont lieu en intérieur, il importe de limiter le nombre d'invités et de bien ventiler pour limiter les risques, conseille-t-elle.

Nouvelle vague de restrictions en Europe

L'Allemagne a annoncé avoir enregistré un nombre record de 952 décès en 24 heures liés à la pandémie, au premier jour de l'entrée en vigueur d'un reconfinement partiel. Au Royaume-Uni, pubs et restaurants de Londres sont contraints de fermer leurs portes pour la troisième fois depuis le début de la pandémie, la capitale britannique et certaines régions du sud de l'Angleterre basculant sous le plus haut niveau d'alerte et de restrictions. De son côté, le Danemark va donner un nouveau tour de vis à ses mesures de restriction en fermant les commerces pendant les fêtes.

Ces restrictions rejoignent la longue liste de mesures prises pour juguler la hausse de plus en plus forte des nouveaux cas, après l'extension des mesures de semi-confinement (fermeture des collèges et lycées, bars, restaurants, centres sportifs et lieux culturels) à l'ensemble du pays.

Biden prêt à se faire vacciner "en public"

Le président élu américain Joe Biden s'est dit mardi prêt à se faire vacciner "en public" contre le Covid-19 dès qu'il le pourra, au lendemain du lancement par les États-Unis d'une vaste campagne nationale de vaccination.

En Alaska, un cas de forte réaction allergique au vaccin Pfizer a été repéré. Une professionnelle de santé ayant reçu le vaccin a du être hospitalisée. Elle ne souffrait a priori pas d'allergies graves préexistantes. "Nous allons nous pencher de près sur toutes les informations évoquant des réactions allergiques graves et nous actualiserons si besoin la notice" (du vaccin), a affirmé un porte-parole de Pfizer.

Plus de 1,6 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.636.687 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée. Les États-Unis ont enregistré mercredi un très lourd bilan de 3.784 morts et 250.458 cas de Covid-19 en une seule journée, un double record depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 307.076 décès, suivis par le Brésil (183.735), l'Inde (144.096), le Mexique (115.099) et l'Italie (65.857).