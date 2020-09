EN DIRECT - Coronavirus : de nouvelles restrictions entrent en vigueur en Guadeloupe

EN DIRECT

Un nouveau record. La France a franchi la barre des 10.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures selon les derniers chiffres de Santé Publique France. Le taux de positivité reste stable, à 5,4% et 17 personnes sont décédées en 24 heures. L'épidémie continue de circuler sur le territoire et 42 département sont classés rouge. En Guadeloupe, de nouvelles restrictions sont mises en place dès ce dimanche, en attendant la présentation de mesures au Premier ministre Jean Castex, lundi. Ce dernier a d'ailleurs été testé négatif lors d'un second dépistage. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les infos à retenir Plus de 10.000 cas en 24 heures

Des restrictions mises en place en Guadeloupe

Jean Castex testé négatif

Plus de 916.000 morts dans le monde

Plus de 10.000 cas en 24 heures

La France a franchi la barre des 10.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays, selon les données publiées samedi par Santé publique France. Le nombre de cas confirmés en une journée s'élève à 10.561, contre 9.406 nouveaux cas la veille, précise l'agence sanitaire. Le taux de positivité (proportion du nombre de personnes testées positives par rapport au nombre total de personnes testées) reste stable à 5,4%, et 17 personnes sont décédées en 24 heures.

A l'issue d'un Conseil de Défense vendredi, le Premier ministre Jean Castex a appelé à la "responsabilité" des Français. Il a annoncé une série de mesures : une durée d'isolement raccourcie de 14 à 7 jours, une priorisation des tests avec des créneaux réservés pour certaines professions, par exemple, ou encore le recrutement d'effectifs supplémentaires pour le traçage des cas contacts (2.000 personnes). 42 départements sont également classés rouge, à cause d'une circulation active du virus, contre 28 précédemment.

La Guadeloupe met en place des restrictions

Dans sa prise de parole, Jean Castex a particulièrement pointé la situation de trois territoires. "Dans deux métropoles, Marseille et Bordeaux, ainsi qu'en Guadeloupe, nous constatons à ce jour une évolution préoccupante des contaminations, notamment chez les plus âgés, ainsi qu'un taux déjà élevé d'hospitalisations", a-t-il expliqué. Il a donc demandé aux préfets de lui proposer dès lundi "un ensemble de nouvelles mesures complémentaires, après avoir mené les concertations locales nécessaires".

En attendant, la Guadeloupe, qui a recensé près de 800 cas positifs cette semaine, a déjà annoncé des restrictions qui entreront en vigueur ce dimanche. Les établissements recevant du public (gymnases, piscines, salles d'expositions, foires..) sont fermés. Les bars et les restaurants, ne pourront plus "accueillir de public à compter de 22 heures en semaine (du dimanche soir au mercredi soir) et à compter de minuit du jeudi soir au samedi soir inclus".

Jean Castex, négatif

Le chef du gouvernement Jean Castex a par ailleurs été testé "négatif" au Covid-19 lors d'un second dépistage réalisé samedi. Son isolement, sept jours après le contact avec le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, lui-même infecté, est ainsi terminé.

Vers un vaccin ?

Le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford annoncent avoir repris leurs tests au Royaume-Uni sur un vaccin contre l'épidémie avec le feu vert des autorités sanitaires, trois jours après avoir dû les interrompre. Les essais cliniques de ce vaccin "ont repris au Royaume-Uni après que l'Autorité de réglementation sanitaire des médicaments (MHRA) a confirmé qu'il ne présentait pas de danger", a indiqué le groupe pharmaceutique.

La firme pharmaceutique a fait savoir samedi soir qu'elle reprendrait ses tests "lundi prochain" au Brésil après avoir reçu le feu vert des autorités sanitaires locales. La mise entre parenthèses des essais avait été décidée mercredi après l'apparition d'une "maladie potentiellement inexpliquée", peut-être un effet secondaire grave, chez un participant au Royaume-Uni.

Plus de 916.000 morts

La pandémie a fait au moins 916.372 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi en milieu de journée. Plus de 28,5 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 193.539 décès, suivis par le Brésil (131.210), l'Inde (77.472), le Mexique (70.183) et le Royaume-Uni (41.614).