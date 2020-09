Coronavirus : à Bordeaux et Marseille, un week-end sous tension dans les préfectures

Comment freiner la propagation du coronavirus ? Faut-il fermer les bars ou les restaurants plus tôt ? Interdire certains regroupements ? Les préfets des Bouches-du-Rhône et de Gironde ont été sommé vendredi par le Premier ministre Jean Castex de faire remonter au gouvernement d’ici lundi des mesures pour faire face à la dégradation de la situation. Alors dans les préfectures, les échanges avec les acteurs locaux sont très nombreux ce week-end. Car le temps est compté.

Des décisions prises au plus près du terrain

"C’est sympa d’apprendre le vendredi soir que l’on doit avoir un plan de bataille pour le lundi", ironise un acteur du dossier. Les préfets vont enchaîner samedi et dimanche les réunions avec les autorités de santé, mais aussi avec les maires, de Bordeaux et Marseille, comme le souhaite le gouvernement qui veut que les décisions soient prises au plus près du terrain.

Les préfets ont un cadre d’action défini par la loi. Ils peuvent ainsi limiter les déplacements dans un rayon de 100 kilomètres, fermer totalement ou partiellement les bars, les restaurants, les bibliothèques, les gymnases ou encore les musées, ou encore interdire les marchés. Ces mesures peuvent être très précises mais aussi très restrictives. Ce sera donc aux préfets d’assumer ces décisions.