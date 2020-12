Coronavirus : comment les effets des vaccins vont-ils être surveillés en France ?

Avec le lancement il y a 24 heures de la campagne de vaccination anti-Covid (Pfizer-BioNtech) aux Etats-Unis, ce sont désormais six pays en tout qui ont approuvé le vaccin de l'alliance américano-allemande. En Europe, cela relève d'une question de jours, car l'Agence européenne du médicament devrait rendre un avis d'ici fin décembre. En France, le vaccin est dans tous les esprits et ses effets indésirables aussi. Des Français s'inquiètent, alors l'Agence nationale de sécurité du médicament français, l'ANSM, entend les rassurer : les effets indésirables seront surveillés de près.

Courbatures, maux de tête ou symptômes inattendus, les chiffres des effets secondaires parmi les Français vaccinés seront rendus publics chaque semaine, annonce ainsi l'agence. Ces informations seront récupérées directement auprès des médecins, des patients et des laboratoires dans les hôpitaux.

Jouer la transparence

L'objectif est de repérer de nouveaux effets secondaires et jouer la transparence avec les Français. C'est essentiel pour ce nouveau vaccin, rappelle l'épidémiologiste Arnaud Fontanet : "L'enjeu qu'il y a avec ce vaccin, c'est l'adhésion de la population et la confiance. Et la population n'aura confiance que si on lui dit tout. Donc il faudra une très grande transparence, car à la fin ce qu'on réalisera, c'est que oui, il peut y avoir des effets indésirables et parfois des effets indésirables graves, mais ils sont rares, et ce qu'on appelle le bénéfice-risque en faveur du vaccin est considérable."

Signaler ses propres effets indésirables en ligne

Chaque citoyen vacciné pourra même signaler ses propres effets indésirables en quelques clics. Le site internet signalement.social-sante.gouv.fr consacré sera renforcé et amélioré, avance l'ANSM, qui prévoit même de relancer chaque patient vacciné, pour surveiller leur état de santé.