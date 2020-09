EN DIRECT - Coronavirus : Jean Castex visé par une plainte devant la Cour de justice de la République

EN DIRECT

Près de 10.000 nouveaux cas de personnes infectées par le coronavirus ont été enregistrés, en France, entre mardi et mercredi selon le dernier bilan publié par Santé Publique France mercredi en fin de journée. Ces derniers chiffres atteignent des sommets proches du niveau record enregistré depuis le lancement des tests à grande échelle. La France a donc, depuis mercredi, passé le cap des 400.000 cas depuis le début de la pandémie et 31.045 personnes sont mortes du virus.

Les infos à retenir Nouveau bilan de 31.045 morts en France, avec près de 10.000 nouveaux cas

Dans le monde, le Covid-19 a tué plus de 936.000 personnes

Comment le gouvernement va-t-il prioriser les tests ?

Face à l’engorgement des laboratoires pour effectuer les tests du coronavirus, le gouvernement cherche des solutions. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi dernier des circuits prioritaires pour trois catégories : les patients asymptomatiques, les cas contacts et les personnels de santé. Mais près d’une semaine plus tard, les laboratoires sont toujours saturés, avec des délais pouvant aller jusqu’à 12 jours dans certaines régions pour l’obtention des résultats. Face à cette situation difficile, le ministre de la Santé Olivier Véran pourrait dévoiler jeudi en fin d’après-midi des mesures concrètes pour aider les laboratoires.

Jean Castex visé par une plainte devant la Cour de justice de la République

Une association de victimes du Covid-19 a décidé de porter plainte contre Jean Castex devant la Cour de justice de la République (CJR), estimant que le gouvernement continuait de "naviguer à vue" face à l'épidémie, a-t-on appris jeudi auprès de son avocat. Cette plainte contre le Premier ministre doit être déposée dans la journée par le collectif Victimes Coronavirus France, qui réunit 200 personnes, auprès de la CJR, seule instance habilitée en France à juger des actes commis par des membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions, a indiqué Me Fabrice Di Vizio, confirmant une information du Parisien. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus qui a fait plus de 31.000 morts en France, la CJR a déjà reçu au moins 90 plaintes contre des ministres.

Où en sont les dossiers des restaurateurs contre l'assureur Axa ?

Depuis le confinement, de nombreux restaurateurs ont demandé à leur assureur Axa une indemnisation pour avoir dû fermer leur établissement. Face au refus de ce dernier, certains ont porté leur cas en justice pour obtenir gain de cause. Europe 1 a mené l'enquête sur ces dossiers qui se jouent sur un flou supposé dans les contrats d'assurance. Selon nos informations, Axa a conclu des transactions dans près de 1.700 dossiers, sur 15.000 du même type. Des dossiers particuliers qui comportaient, selon les avocats des plaignants, un flou sur les conditions d'indemnisation. Mais ces transactions représentent seulement 10% de l'ensemble des dossiers qui pourraient poser problème.

Le Nord de la France, "zone à risque" selon Berlin

En parallèle du rebond épidémique constaté en France, l'Allemagne a décidé, mercredi, de placer une nouvelle région française en zone à risque : les Hauts-de-France. Le gouvernement allemand a également affilié deux capitales européennes au statut de zone à risque : Vienne et Budapest. Ces deux villes sont elles aussi confrontées à une recrudescence des cas de Covid-19. En Espagne, la région de Madrid, épicentre du rebond de l'épidémie outre-Pyrénées, a pour sa part annoncé, mercredi, qu'elle envisageait de confiner les zones de la ville ou de la région enregistrant la plus forte hausse du nombre de contaminations.

La Banque centrale européenne assouplit les exigences des banques

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi de nouveau assouplir ses exigences de fonds propres vis-à-vis des grandes banques qu'elle supervise pour préserver la stabilité financière, invoquant des "circonstances exceptionnelles" liées à la pandémie de Covid-19. Le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé d'exclure temporairement certaines expositions envers la Banque centrale dans le calcul du ratio de levier des banques, qui mesure leur exposition aux risques, arguant que "la situation provoquée par la pandémie de coronavirus a touché toutes les économies de la zone euro d'une manière profonde et sans précédent".

L'Afrique du Sud rouvre ses frontières "à certains pays"

Les frontières de l'Afrique du Sud vont pouvoir rouvrir le 1er octobre, avec des restrictions pour "certains pays" dont les taux d'infection au coronavirus demeurent "élevés", a déclaré mercredi soir le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Depuis fin décembre, la pandémie a provoqué, dans le monde, la mort de plus de 936.000 personnes. Au total, plus de 29,6 millions de cas ont été diagnostiqués. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 196.661 morts, suivis par le Brésil (134.106), l'Inde (82.066), le Mexique (71.678) et le Royaume-Uni (41.664).