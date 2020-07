EN DIRECT - Coronavirus : le chômage partiel prolongé jusqu'à décembre pour le secteur du tourisme

EN DIRECT

Le secteur du tourisme, particulièrement touché par la crise, va continuer à bénéficier du dispositif de chômage partiel. Le gouvernement a annoncé mercredi sa prolongation jusqu'à décembre, selon des modalités qui restent à définir. Le préfet de la Mayenne a de son côté appelé à la vigilance alors que de nouveaux foyers ont été identifiés dans le département, tandis que la circulation virale reste "soutenue" dans le pays.

Dans le monde, la pandémie de coronavirus continue de se répandre, notamment aux États-Unis, qui ont enregistré plus de 1.600 morts en 24h, un niveau jamais atteint depuis la mi-mai. En parallèle, le pèlerinage à La Mecque a débuté dans un format extrêmement limité et sous très haute surveillance. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : Les mesures de chômage partiel vont être prolongées pour le secteur du tourisme

Le préfet de la Mayenne a appelé à la vigilance alors que de nouveaux foyers ont été identifiés dans le département

1.600 morts aux États-Unis en 24h, record depuis la mi-mai

Le pèlerinage à La Mecque a débuté mercredi dans un format très restreint

Le chômage partiel prolongé pour le secteur du tourisme

Le dispositif de chômage partiel mis en place pour le secteur du tourisme, particulièrement affecté par la pandémie, qui devait prendre fin en septembre, sera prolongé jusqu'en décembre selon des modalités restant encore à définir. C'est qu'a annoncé mercredi le secrétaire d'Etat au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne. Ce recours à l'activité partielle pour les entreprises du secteur (hôtellerie, restauration, voyagistes, événementiel, etc.), instauré pendant le confinement, avait été mis en place pour les aider à faire face à l'arrêt ou la baisse de leur activité.

Globalement dans le monde, l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a estimé mardi que la pandémie avait déjà coûté, de janvier à mai, 320 milliards de dollars au secteur du tourisme. Sur cette période, le nombre des touristes internationaux a fondu de 56% par rapport à 2019, soit 300 millions de visiteurs en moins. L'OMT table sur une chute de 60 à 80% du nombre de touristes internationaux pour 2020, avec des pertes de 910 à 1.200 milliards de dollars.

La circulation virale reste "soutenue" en France

"La circulation virale est toujours soutenue" en France, selon le dernier bilan fourni mardi soir par la Direction générale de la Santé (DGS). 624 cas groupés (clusters) ont été recensés depuis le 9 mai, dont 14 nouveaux détectés ces dernières 24 heures, et 396 "clôturés" - ce qui fait 228 foyers encore actifs.

L'épidémie a fait 14 nouveaux morts en 24 heures dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux en France, mais le nombre de patients en réanimation continue de baisser. Le bilan total du nombre de décès s'élève à 30.223, dont 19.708 dans les hôpitaux, et 10.515 dans les Ehpad.

Nouveaux clusters et rassemblements interdits en Mayenne

Le préfet de la Mayenne a appelé mardi à la vigilance alors que de nouveaux foyers ont été identifiés dans le département de la Mayenne, touchant principalement des entreprises et des personnes vulnérables ou précaires dans des structures sociales ou médico-sociales. Selon l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays-de-Loire, 15 clusters (ou foyers) ont à ce jour été identifiés en Mayenne, dont "9 sont en cours d'investigation".

Les clusters ont été découverts à Laval, notamment dans une structure de demande d'asile, une structure sociale d'hébergement, une communauté religieuse, également dans un foyer pour personnes handicapées à Pontmain et Evron, et une entreprise à Azé. Par ailleurs, le préfet a interdit, depuis lundi, les "rassemblements de plus de 10 personnes". Le préfet a également décidé, en plus des mesures gouvernementales de port du masque dans les lieux clos, de rendre le port du masque obligatoire sur la voie publique dans les centres-villes de quatre communes du département : Laval, Mayenne, Château-Gontier-sur-Mayenne et Évron. Lisez ici notre reportage sur le port du masque à Laval.

Un vaccin donne des résultats prometteurs chez les singes

Le vaccin développé par la biotech américaine Moderna en partenariat avec les Instituts nationaux de santé (NIH) a déclenché une réponse immunitaire "robuste" et empêché la réplication du virus dans les poumons et les nez des singes, selon des résultats publiés mardi. C'est l'un des deux vaccins occidentaux, avec celui de l'université d'Oxford/AstraZeneca, à avoir commencé des essais à grande échelle, sur des milliers de participants humains, dits de phase 3.

Sept des huit singes vaccinés dans cette étude, puis exposés délibérément au coronavirus quatre semaines plus tard, n'avaient plus de virus en réplication détectable dans les poumons deux jours plus tard, et aucun des huit n'avait de virus dans le nez, selon les résultats publiés par la revue médicale New England Journal of Medicine. Le gouvernement de Donald Trump a investi près d'un milliard de dollars pour soutenir le développement de ce vaccin.

1.600 morts en 24h aux États-Unis, nombreuses contaminations à Bombay

La pandémie continue de se répandre aux États-Unis. Le pays a enregistré mardi le plus lourd bilan journalier des décès liés au coronavirus depuis mi-mai, avec près de 1.600 morts. Les autorités ont aussi recensé plus de 60.000 nouveaux cas en une journée, après une légère baisse ces deux derniers jours.

Dans le monde, la maladie a déjà fait 654.477 morts, selon le dernier bilan établi par l'AFP mardi. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec plus de 149.000 décès, devant le Brésil (88.539). La Colombie a franchi la barre des 9.000 décès.

A Bombay, une étude commandée par la ville et publiée mardi montre que plus de la moitié des habitants des bidonvilles de la ville de l'ouest de l'Inde, semblaient avoir eu le coronavirus et présentent des anticorps. L'Inde est déjà le troisième pays le plus touché au monde après les Etats-Unis et le Brésil, avec près de 1,5 million de cas. Les experts ont prévenu qu'à cause de la pénurie de tests, le chiffre réel pourrait être bien plus élevé.

L'Espagne a de son côté vu le nombre de nouveaux cas quotidiens plus que tripler depuis deux semaines, pour dépasser les 1.800. Après la France et le Royaume-Uni, l'Allemagne a déconseillé à ses ressortissants d'y voyager. Et la Grèce a annoncé de son côté qu'elle rendait à nouveau le masque obligatoire dans la quasi-totalité des lieux clos.

Un début de grand pèlerinage à La Mecque très limité

Le pèlerinage à La Mecque, l'un des cinq piliers de l'islam, a débuté mercredi dans un format extrêmement restreint et sous haute surveillance en raison de la pandémie. Seuls 1.000 à 10.000 fidèles musulmans, contre 2,5 millions l'année dernière, participent au hajj en Arabie Saoudite. Soumis à des tests de dépistage et placés en quarantaine à leur arrivée à La Mecque, les fidèles sélectionnés devront encore observer une quarantaine après le pèlerinage.

Contrairement à l'habitude et pour cause de pandémie, les pèlerins ne seront pas autorisés à toucher la Kaaba afin de limiter les risques d'infection, ont indiqué les autorités, disant avoir déployé cliniques mobiles et ambulances sur le terrain pour faire face à toute éventualité.