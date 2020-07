Décision "logique" ou "infantilisante" ? À Laval, le masque est obligatoire dans la rue

REPORTAGE

Le port du masque est désormais obligatoire dans les rues de quatre villes de Mayenne. Ce département est actuellement le plus touché de France par la pandémie de Covid-19, même si le taux de positivité reste stable, autour des 3%. Les autorités sanitaires ne veulent prendre aucun risque mais du côté de la population, les réactions sont mitigées.

A Laval, la municipalité n’a pas encore eu le temps d’installer des panneaux d’indication, comme c’est déjà le cas à Château-Gontier par exemple. Les habitants respectent toutefois la nouvelle règle. "C’est logique. Dans les magasins, quand les gens mettent un masque ils le mettent soit n’importe comment, soit l’enlèvent très vite", souligne Marion, qui approuve cette mesure.

Un peu plus loin, Jonathan est dubitatif. Il se plie à la règle mais ne l’approuve pas. "Je trouve que c’est infantilisant par rapport à la population française. Ils nous ont pris pour des enfants et continuent à le faire. Ils auraient pu parler avec un discours de vérité, cela aurait été plus simple."

"L’hypothèse d'un reconfinement n'est pas sur la table"

Pour le moment, le maire de Laval, Florian Bercault écarte la perspective d’un reconfinement. "L’hypothèse n’est pas sur la table aujourd’hui. Je pense que d’autres mesures sont possibles avant d’arriver à un reconfinement." Parmi elles il y a notamment l’isolement volontaire. A Laval, l’agglomération montre l’exemple malgré elle : sur 1.600 agents, une cinquantaine est assignée à domicile en ce moment, après avoir été en contact avec sept de leurs collègues testés positifs. Une trentaine d’autres personnes ont été envoyés dans des logements mis à disposition par la ville.