En Allemagne, un concert "test" pour continuer à faire la fête malgré le coronavirus

2.000 personnes, un lieu clos, un concert suivi d'un match de handball. Depuis plusieurs mois, à cause de l'épidémie de coronavirus qui frappe le monde, ce genre d'association de mots n'est plus possible. Et pourtant, à Leipzig en Allemagne, samedi, 2.000 personnes vont bel et bien assister à un concert suivi d'un match de handball, le tout dans une salle fermée.

Pour les volontaires de cette étude menée conjointement par deux universités allemandes afin de mesurer l'intensité des contacts humains lors de ce genre de rendez-vous, l'expérience a commencé dès jeudi. Ils ont en effet dû se tester au Covid-19 il y a deux jours, avec un kit envoyé par les organisateurs. L'infectiologue qui dirige cette étude, Stefan Moritz, assure que "tous ceux qui ont des symptômes sont exclus" de l'expérience. La température sera par ailleurs prise à l'entrée de la salle et tous ceux qui ne peuvent pas prouver que leur test est négatif "seront aussi écartés".

Déterminer à quel moment et à quel endroit il y a le plus de risques

Et une fois dedans, que se passe-t-il ? Les 2.000 volontaires seront tous munis d'un masque FFP2 pour assister au concert, puis au match. Les scientifiques, avec cette expérience, veulent modéliser les concentrations de personnes et les contacts tactiles dans les foules avec des traceurs que les participants portent autour du cou et du gel désinfectant phosphorescent. Il s'agit de déterminer à quel moment et à quel endroit il y a le plus de risques de contamination. Est-ce dans les tribunes ? Aux toilettes ? À la buvette ? Cette étude devrait apporter quelques éléments de réponses.

Les trois mini-concerts qui précèdent le match de handball se dérouleront dans des conditions sanitaires différentes à chaque fois pour permettre la comparaison. Les premiers résultats de cette enquête sont attendus la semaine prochaine.