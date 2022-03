Découvrez trois astuces pour éviter le mal de dos

C'est le mal du siècle. Le mal de dos s'est taillé une place de choix parmi les soucis de santé les plus récurrents des Français, notamment depuis l'apparition du Covid. En effet, la première cause de mal de dos, hors pathologie et maladie, est l'immobilité. Alors forcément, les confinements ainsi que le télétravail ont pour beaucoup été dévastateurs. Selon les dernières études menées sur le sujet, la posture lorsqu'on est assis n'a pas vraiment d'importance, contrairement à l'absence de mouvement de la colonne vertébrale. La position assise crée des raideurs dans les muscles et dans les tissus, et la raideur tire sur la bas du dos, d'où les douleurs.

Quelle solution pour limiter les douleurs ?

Lorsqu'on a des douleurs chroniques dans le dos, l'idéal est, bien sûr, de consulter, pour connaître toutes les contre-indications, mais il existe des exercices de mouvement qui peuvent diminuer les douleurs. Tout d'abord, il faut se lever toutes les heures. Rester assis plus longtemps charge les lombaires. De fait, Europe 1 vous recommande trois astuces pour changer vos habitudes.

Dans un premier temps, vous pouvez, par exemple, vous levez et faire quelques pas autour de votre bureau lorsque vous passez un appel. Sinon, faire des étirements toutes les heures est une très bonne chose. Ensuite, vous pouvez créer une routine avec des exercices de position qui vont vous faire gagner en mobilité et en force sur le centre du corps.

Quels exercices pour éviter le mal de dos ?

Parmi ces exercices, quatre positions de yoga peuvent être efficaces. La première est le squat, une position un peu accroupie. La deuxième est le chien tête en bas, qui consiste à se lever tout en gardant les mains et les pieds par terre. Ensuite, la position du pont, pour laquelle il faut s'allonger sur le dos, rapprocher les talons du fessier ; soulevez et serrez le fessier. Répéter le mouvement cinq fois suffit.

Enfin, la dernière position consiste à se mettre à quatre pattes, de tendre un bras et la jambe opposée et d'alterner. Cette posture est un peu compliquée, au début, car il faut bien être coordonné et équilibré mais une fois qu'elle est maîtrisée, elle est très efficace !