Quels sont les bienfaits du yoga ?

Un sport vieux de 4.000 ans, ou plutôt "un art de vivre" pour Élodie Garamond, créatrice du Tigre Yoga Club Présidence, présidente de l'UPY, l'Union des professionnels du yoga et auteure du livre, "Yoga : un art de vivre". Dans "Bienfait pour vous" sur Europe 1, elle explique que le yoga "est une philosophie et un mode de vie".

Car oui, le yoga n'est pas un sport, puisqu'il n'est pas reconnu comme tel par le ministère des Sports et qu'il n'existe aucune compétition officielle à l'heure actuelle.

Le yoga est devenu un phénomène de société, car il y avait 2,5 millions de pratiquants en 2017, contre 9,7 millions aujourd'hui. Une explosion qui s'explique en partie par les confinements successifs : "il y avait une offre pléthorique sur les réseaux sociaux, qu'elle soit gratuite ou payante. Mais ce qui est intéressant, c'est que la demande a été multipliée par quatre, mais l'offre a été multipliée par dix", affirme Élodie Garamond.

L'importance de la respiration

Ce qui fait le succès du yoga, c'est qu'il est accessible à tous et presque partout, mais surtout selon la professeure, "c'est un fabuleux booster de défenses immunitaires. C'est très bon pour le moral, pour tous les systèmes nerveux et pour les systèmes hormonaux". Mais aussi pour la respiration : "quand on respire de façon inconsciente, on a des inspirations et des expirations trop courtes. Ce qui fait que l'on oxygène pas suffisamment le cerveau, les cellules et le sang ne circule pas assez vite", explique Élodie Garamond au micro d'Europe 1.

Alors que dans le sens inverse, quand on respire de manière consciente, "l'influx de sang d'oxygène va être plus important, donc on aura plus d'énergie. Et aujourd'hui, c'est prouvé que le yoga et la respiration vont booster le système immunitaire".