Beurre de karité, huile de coco… Ces ingrédients pour protéger vos lèvres du froid

Le froid s'installe en France, et met à rude épreuve notre peau et particulièrement nos lèvres. Particulièrement exposées aux éléments, ces dernières doivent être protégées, au risque de se retrouver avec des gerçures. Dans l'émission Bienfait pour vous, le chroniqueur beauté Benjamin Lévêque revient sur les astuces pour préserver ses lèvres des agressions de l'hiver.

Des lèvres beurrées

Car, "contrairement à la peau qui fabrique de la peau en permanence, les lèvres n'en fabriquent que lorsque c'est nécessaire", précise le chroniqueur au micro d'Europe 1. Et si avec l'apparition de la pétrochimie, le baume à lèvres s'est imposé comme l'allié essentiel de l'hiver pour préserver l'extérieur de sa bouche, depuis quelques années, les ingrédients naturels font un retour en force dans la lutte contre le froid.

"Ainsi, si vous vivez dans des endroits où il fait régulièrement froid, on peut vous conseiller d'utiliser un beurre à appliquer sur vos lèvres, comme le beurre de karité, le beurre de cacao, etc...", explique Benjamin Lévêque. "Comme c'est très gras et très épais, ça va très bien protéger vos lèvres. Et à l'inverse, si vous passez un peu moins de temps dehors, alors, on peut vous conseiller d'utiliser des huiles, comme l'huile d'argan, l'huile de coco ou encore l'huile d'amande douce. C'est un petit peu plus léger, mais ça fera largement l'affaire", assure-t-il.

Attention aux fausses bonnes idées

En revanche, il faudra éviter "tout ce qui contient des huiles essentielles, du menthol ou du camphre car ce sont des ingrédients qui vont avoir tendance à irriter et à fragiliser encore plus vos lèvres." Pas question non plus de se lécher les lèvres, "au risque de se déshydrater encore plus les lèvres. Car dans votre salive, vous avez une enzyme qui s'appelle l'amylase qui aura tendance à irriter les lèvres et à les dessécher encore plus", note le chroniqueur beauté. Enfin, dernier rappel essentiel : "un stick à lèvres, c'est comme une brosse à dents, c'est un par personne", conclut Benjamin Lévêque.