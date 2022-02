Posture, dos, douleurs... Un kinésithérapeute lutte contre les idées reçues dans un livre

À bas les idées reçues ! C'est le but de l'ouvrage d'Antoine Couly, masseur-kinésithérapeute, intitulé Tiens-toi droit !? 50 idées reçues enfin démystifiées ! Malgré nos outils technologiques et nos avancées scientifiques, on a l'impression que les maux de dos ne cessent d'augmenter . Invité de Bienfait pour vous dans Europe 1, il a en effet expliqué que son cabinet "ne désemplit pas" de patients atteints de ces douleurs. Selon lui, la cause principale est notre mode de vie actuel et la sédentarité. "La douleur est un message du cerveau", assure-t-il. Pour autant, le kinésithérapeute n'a pas de solution miracle. À son sens, "il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture". Si l'on souhaite la travailler, il conseille de pratiquer des exercices de renforcement musculaire.

En cas de crise aiguë , il conseille de "faire ce qu'on peut lorsqu'on a mal". Bien sûr, les personnes qui ne peuvent même pas se lever de leur lit sont invitées à se reposer. Pour les autres, "ils peuvent, par exemple, marcher un peu", détaille le spécialiste.

Ne pas hésiter à pratiquer la course à pied

Dans l'ouvrage qu'il a coécrit avec Olivia Ferrand, Antoine Couly démonte plusieurs idées reçues. Comme le fait de ne pas forcément plier ses genoux lorsque l'on attrape quelque chose au sol. Par exemple, "si vous le faites plein de fois dans la journée, peut-être que je vous conseillerais de varier un petit peu, de plier les genoux".

Autre préjugé qu'il tente de démystifier : les sports compatibles avec les douleurs dorsales . C'est le cas de la course à pied, réputée pour provoquer des douleurs. Au contraire, le spécialiste insiste, "si vous aimez courir, allez-y" ! D'après lui, un bon équipement, dans lequel on se sent bien, est nécessaire. Plus spécifiquement sur le sport, le masseur a un seul conseil : "Faites un sport que vous appréciez, puisqu'en plus, vous risquez de le faire plus longtemps", et donc d'avoir une routine sportive positive pour votre bien-être.

De l'importance du sommeil

Le spécialiste explique aussi l'importance du sommeil . "On a tendance à penser que dormir, c'est ne rien faire", abonde-t-il. "Le cerveau travaille beaucoup quand on dort", complète le kinésithérapeute. Il est donc important d'avoir une bonne literie, dans laquelle on est à l'aise.

Enfin, pour les enfants, Antoine Couly tient dans Tiens-toi droit !? 50 idées reçues enfin démystifiées ! à rassurer les parents. "Votre enfant va grandir normalement, il n'aura pas de scoliose", en raison des sacs de cours trop chargés. Pour autant, il déplore le fait de les charger autant.