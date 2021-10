Étirements, sport et bonne position : comment lutter (simplement) contre le mal de dos ?

Le mal de dos est-il le mal du siècle ? Que l'on reste toute la journée devant un ordinateur ou que l'on se tienne mal dans des chaussures trop plates, mille et une raisons expliquent que tant de gens souffrent du dos. Mardi, dans l'émission Bienfait pour vous sur Europe 1, le coach Jean-Marc Delorme est revenu sur ce qui peut aller du désagrément à la pathologie. Le spécialiste a également donné quelques conseils simples à suivre pour l'éviter et même lutter contre une fois que la douleur est installée.

Côté prévention, sans surprise, le coach rappelle qu'il faut adopter une bonne position devant son poste de travail. "Au niveau du siège, si vous n'avez pas le dos assez musclé, prenez les gros ballons" que l'on appelle des Swiss Ball. Il suffit d'en choisir un à la bonne hauteur et de remplacer sa chaise. "Il faut faire des pauses" régulièrement, ajoute Jean-Marc Delorme, "se lever" pour changer de position et boire 1,5 litre d'eau tous les jours.

Étirements et sports portés adaptés

Une fois que c'est trop tard et que les tensions sont là, "on peut commencer à faire de petits étirements". Le premier consiste à rester jambes droites et à tendre les mains devant soi en se penchant en avant, le dos à l'horizontale. "On étire progressivement", précise le coach, qui explique que cela ne doit pas être douloureux. Autre solution : "Vous pouvez tirer les bras vers le haut en mettant vos deux mains entrelacés et en tirant vers le ciel."

Du côté du sport, Jean-Marc Delorme conseille vivement "les exercices de gainage, comme la planche sur les coudes, ainsi que les exercices pour le haut du corps, notamment la rotation". Comme c'est un sport porté, le vélo est également une bonne solution. "Faites attention à ce que ce soient juste les jambes qui bougent, pas le bassin", précise néanmoins le coach sportif.