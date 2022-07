Crèmes, huiles, gommages… Comment profiter du soleil tout l'été sans abîmer sa peau ?

Qui n'a jamais voulu montrer son beau bronzage en rentrant de vacances, pour finir par se couvrir les bras de honte à cause de méchants coups de soleil ? Vivre l'injustice de ressembler à une écrevisse après s'être pourtant badigeonné de crème solaire ? Revenir au bureau avec une peau trop sèche après avoir subi les rayons du soleil pendant une semaine entière ? Dans Bienfait pour vous, l'experte beauté d'Europe 1 Maud Ravier vous fait l'inventaire de tous les produits à avoir dans votre sac de plage, pour éviter les dégâts du soleil sur votre épiderme. "On peut prendre le soleil tout en gardant une très belle peau !"

Être à l'affût de l'état de votre peau

Pour savoir si votre peau est saine, et ainsi préparer sa routine, il faut d'abord évaluer son capital soleil. "Ce n'est malheureusement pas comme une cellule, il ne se régénère pas", explique Maud Ravier. D'où l'importance de choyer votre épiderme ! Il y a plein de petits signes qui montrent l'état de votre peau. "Il faut vérifier si vous avez des petites taches blanches ou au contraire des taches brunes", explique l'experte au micro d'Europe 1. "Regardez si vous avez du mal à fabriquer de la mélanine, et si vous avez arrêté de bronzer." Maud Ravier le répète : "Ce sont des petites astuces à regarder qui vous font dire, attention, vous avez peut-être déjà bien entamé votre capital soleil."

"Soleil = vieillissement de la peau", alerte la chroniqueuse. Pour éviter un vieillissement précoce, une seule solution : s'hydrater la peau encore et encore. "Une peau déshydratée, c'est une peau qui fait des taches d'hyper-pigmentation, qui se flétrit, qui raidit et qui se ride." Et les peaux mates, moins sensibles aux coups de soleil, ne sont pas exemptées d'hydratation quotidienne ! "Il ne faut pas se dire qu'une peau foncée ne craint rien. Les peaux épaisses, avec des rides profondes, sont aussi touchées par le soleil", insiste l'experte. Car même si les dégâts ne se voient pas, le soleil provoque des stress oxydatifs et altère les cellules.

Obliger sa peau à se renouveler

Après avoir fait l'état des lieux de votre peau, il faut s'en occuper. "La base, c'est de faire des gommages", précise l'experte au micro d'Europe 1. "C'est le meilleur anti-âge qui existe." Un acolyte parfait pour éviter que les peaux ne se rident de trop. "Vous allez obliger les fibroblastes à fabriquer du collagène, de l'élastine et donc, une grosse base de protection sous cutanée."

Après avoir enlevé toutes les peaux mortes, il faut cajoler sa nouvelle peau. Pour éviter le dessèchement, Maud River privilégie des produits cosmétiques incontournables : les huiles et les crèmes nourrissantes. "En plus de protéger votre peau, vous allez aussi l'hydrater." Son indispensable : "L'huile Oh My Cream, qui est végétale et a surtout des filtres clean !" Un produit à la fois respectueux de la peau et de l'environnement. Petit plus : "On peut aussi s'en servir pour protéger les cheveux." Il faut aussi les hydrater pour éviter la fameuse paille sur la tête et une couleur qui vire, obligeant dans les cas extrêmes à tout couper.

Pour les sportifs, ou les coquets voulant porter leur maquillage à la plage, il existe un produit miracle. "Trop peu de personnes savent qu'ils existent des brumes invisibles", informe l'experte beauté sur Europe 1. "En indice 50, c'est absolument génial, et ça évite d'avoir des corps gras sur la peau."

Bien choisir sa crème solaire

Pour se protéger des rayons UV, il y a bien sûr l'incontournable crème solaire. Vrai casse-tête de l'été : choisir sa crème solaire face à l'immense gamme présente sur le marché. Pour Maud Ravier, "l'efficacité n'est pas la seule exigence lorsque l'on choisit sa crème" : "On retrouve encore trop de conservateurs ou de filtres qui sont suspectés comme étant des perturbateurs endocriniens."

Il faut trouver la formule adaptée à votre peau. "Bien sûr, il faut changer sa crème solaire tous les ans", rappelle l'experte qui note que 57% des utilisateurs de crème la réutilisent d'une année sur l'autre. "Une crème se dégrade très vite au contact de l'extérieur. Vous allez avoir l'impression de vous protéger alors que non ! Encore pire lorsqu'il y a une petite odeur suspecte : dans ce cas, la crème a vraiment tourné." Sur Europe 1, Maud Ravier martèle le message : "Il faut renouveler ses produits !"

Si vous avez mal choisi ou mal appliqué votre crème, vous mettez en danger pour votre peau et c'est l'arrivée des coups de soleil assurée ! Pour apaiser et réhydrater en urgence, le produit miracle reste l'aloe vera. Pas très original, mais diablement efficace selon l'experte beauté. Vous pouvez acheter une gelée, à conserver au frigo, mais aussi acheter une branche que vous découperez vous-même. "C'est un produit miracle qui apaise instantanément. Ça a des propriétés anti-inflammatoires, ça accélère la cicatrisation, c'est antiseptique, ça calme les irritations et les démangeaisons dues au soleil." Bref, un tout-en-un à avoir dans votre sac !

Pour continuer à nourrir votre peau après s'être exposé au soleil, tout en gardant votre bronzage, Maud Ravier vous propose une recette maison : "Vous pouvez réaliser une petite mixture avec de l'huile, de l'abricot et de l'huile végétale de buriti, un véritable concentré de caroténoïdes." Le mélange hydratera et colorera votre peau. "Attention donc aux vêtements", conclut Maud Ravier. De quoi finir l'état avec une peau parfaite et bien dorée !