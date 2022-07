Zoom sur les produits cosmétiques multifonctions qui allègent portefeuilles et valises

Une nouvelle tendance émerge cet été : celle des soins et cosmétiques dits multifonctions, qui répondent à plusieurs besoins et peuvent ainsi s'appliquer sur le visage, le corps et les cheveux en même temps. Une nouvelle génération de produits à contre-courant des dernières années, où chaque produit avait sa spécificité et sa zone propre. "On va vers une simplification des routines beauté", explique au micro d'Europe 1 Isabelle Salas, directrice marketing de la nouvelle marque ETC. Beauty. "Avec la tendance layering, on recommandait d'appliquer 15 produits le matin et 15 le soir, on était perdus", rappelle-t-elle.

Selon elle, cette technique posait plusieurs problèmes "écologiques, mais aussi d'efficacité" puisque l'application de différents produits en plusieurs couches "peut provoquer des irritations". Philippine Darblay, chroniqueuse lifestyle dans Bienfait pour vous, détaille sur Europe 1 ses produits tout-en-un préférés.

Des produits tout-en-un

Tout d'abord, côté visage, Philippine Darblay conseille le "Boum-Boum Milk" de Violette_FR, une artiste maquilleuse suivie par 454.000 personnes sur Instagram. "C'est un produit trois-en-un qui fait lotion tonique, sérum et crème hydratante", raconte la chroniqueuse, qui décrit une texture légère, en spray. "Je suis devenue totalement accro", confie Philippine Darblay.

Le "Total Cleans'r", de la marque Fenty Skin de la chanteuse Rihanna, est lui deux-en-un puisqu'il démaquille et nettoie en même temps. Une performance, d'après la chroniqueuse, puisque "ce sont des produits généralement très différents, avec des compositions et des réponses très différentes".

La marque ETC. Beauty a lancé un baume "À fleur de peau", à mi-chemin entre un soin et un maquillage "qui hydrate, unifie, illumine et lisse le teint", égrène la chroniqueuse.

Une tendance pratique

Mais comment être certain de l'efficacité de ces produits tout-en-un ? La réponse réside dans ce que contiennent ces soins. Prenons l'exemple du baume d'ETC. Beauty : il contient notamment de la biotine, une "vitamine dite belle peau qui a de multiples bénéfices". Adrien Coelho, fondateur de la marque Coelho Beauty qui ne propose que des produits multifonctions, confirme cette tendance.

La solution, c'est de choisir des ingrédients polyvalents qui peuvent être utilisés de plusieurs manières, mais également des ingrédients cohésifs, qui peuvent être utilisés ensemble. C'est le cas de sa marque, qui propose une crème utilisable pour laver, mais également nourrir les cheveux. Coelho Beauty propose par ailleurs une huile compatible pour les cheveux, le corps, et le visage.

Le mot d'ordre de cette nouvelle tendance : la praticité ! Ces produits conviennent aux petits comme aux grands, et sont d'autant plus utiles en période de vacances, car qui dit moins de produits, dit davantage de place dans la valise des vacances !