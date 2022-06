Sur la plage ou au restaurant, trois conseils pour être tendance cet été

L'été arrive, et avec lui le casse-tête permanent : comment être stylé sur une plage de sable blanc ? Passer d'un simple maillot de bain à un habit de soirée, d'une tenue de plage à un ensemble tendance, ce n'est pas si compliqué ! Cet été, on mise tout sur les accessoires. Chapeaux, bijoux, lunettes : il faut tout simplement oser. L'année 2022 est placée sous le signe de la praticité et du renouvellement. Pas besoin de profiter des soldes et de dépenser dans de nouvelles pièces fortes, il suffit de détourner et égayer les vêtements que vous avez déjà. Dans "Bienfait pour vous" sur Europe 1, la spécialiste mode Sophie Brafman a préparé la saison estivale et a déniché toutes les tendances à ne pas manquer. Pour elle, "pas d'été sans sexy attitude".

Osez les matières décalées

"Le crochet, c'est la grande tendance de cet été", insiste d'emblée Sophie Brafman. Il fait son grand retour dans les dressings sous toutes ses formes. En chapeau, en pull léger, et même en sac, c'est une matière chic et aéré. "C'est idéal pour se balader en campagne par exemple", note la spécialiste mode.

Autre matière très tendance pour la saison : la laine. Elle fait son petit effet sur les plages, notamment dans des couleurs intenses et vives. "Le crochet en laine va totalement faire son effet sur la plage." Une matière indispensable dans les dressings pour rester au top de la tendance.

Dernière matière phare que vous avez peut-être dans votre armoire : le lin. Pour la spécialiste mode, une pièce en lin reste indispensable : "c'est très agréable pour les peaux sensibles, surtout lorsque l'on transpire beaucoup". Au château de Versailles la Fédération européenne du lin a d'ailleurs réimplanté depuis quelques jours trois champs de cette plante pour redynamiser symboliquement ce secteur.

Du jaune pour se démarquer sur la plage

Cet été, place donc à la matière décalée, mais aussi aux "couleurs insolites", continue au micro d'Europe 1 Sophie Brafman. Les couleurs de cet été sont chaudes et vives. En 2022 : on ose le jaune ! "Et le jaune ne donne pas forcément mauvaise mine aux rousses comme on pourrait le croire ! Elles pourront se tourner vers le jaune flashy", glisse-t-elle dans un sourire complice. En résumé : "Tout le monde peut oser la couleur et se démarquer pendant les vacances."

Et pour cela, on peut également se tourner vers des grands classiques, comme le tie and dye, un "imprimé phare indétrônable" tout droit sorti des années 1970. Et petit conseil supplémentaire si l'on veut un effet romantique, "on l'ose en rose".

Autre point clé de cet été : "la sexy attitude". Impossible de faire des erreurs en misant sur la petite robe de plage, facile à porter. L'experte préconise par exemple "les robes tubes rouge très près du corps", ou, plus romantique, "une robe blanche avec des boutons assez couture, voire "chanelisant" avec un petit liseré noir." Une tenue "idéale pour partir en Grèce".

Et si vous n'avez pas de robes de plage, pas de panique : vous faites "avec ce que vous avez déjà", martèle Sophie Brafman au micro d'Europe 1. Par exemple, vous pouvez porter un maillot de bain la journée, mais également vous en servir comme un body le soir avec un pantalon blanc de votre armoire. Sophie a même déniché des bons plans : "la marque Etam commercialise notamment un maillot de bain en fibre recyclées en taille unique qui va à toutes les morphologies." Vous allez donc pouvoir recycler tout au long de la saison !

Un chapeau et des bijoux pour rehausser sa tenue

Après la tenue, place aux accessoires : cet été sera chapeauté ! L'accessoire de tête est de circonstance en 2022. C'est même l'une des pièces phares pour Sophie Brafman, qui le détourne dans de nombreuses formes et coloris : "Vous l'aurez en capeline, en cloche, et même en version crochet !" Les Borsalino sont aussi appréciés cet été, une pièce forte qui va avec tout.

Vous pouvez allier votre chapeau avec des bijoux, un accessoire "que l'on va retrouver un peu partout". L'idée : avoir des bijoux sur ses chaussures, ses accessoires et même ses vêtements. La spécialiste mode présente même sa pièce phare : "la tong bijoux, avec des fausses perles tout autour de la chaussure !" Bien évidemment, c'est l'accessoire ultime de la saison qui va totalement enjoliver une tenue. Les tours de cou reviennent aussi en force. "Il en existe en baie d'açaï par exemple", explique-t-elle. "Elles ne se mangent pas bien entendu, mais l'idée est de jouer avec les accessoires tout en restant écoresponsable."

Dernier indispensable, les lunettes de soleil, très "oversize" et toujours colorées. "Ceux qui ont des lunettes de vue pourront se tourner vers des lunettes à clips, avec différentes teintes de solaires à porter sur vos lunettes quotidiennes". Une technique très astucieuse pour éviter les lentilles de contact pleines de sable !