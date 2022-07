Risques (sous-estimés) des enfants au soleil : ce qu'il faut faire pour mieux les protéger

Huit parents sur dix ne savent pas qu'il est dangereux d'exposer un enfant au soleil, or 80% des cancers de la peau sont liés à des expositions excessives au soleil. Avec plus de 100.000 nouveaux cas chaque année, les cancers de la peau sont les plus fréquents en France. "Les coups de soleil de l'enfance font les cancers de la peau de l'adulte." C'est l'une des phrases de la campagne un peu choc de l'Institut national du cancer et du ministère de la Santé, lancé mardi au début de ces vacances, pour alerter sur l'exposition au soleil des plus petits qui peut être dramatique.

@Institut_cancer lance sa campagne #PréventionSolaire "L’ombre, c’est l’endroit le plus cool de l’été !" qui alerte sur les dangers de l'exposition au soleil pdt l’enfance https://t.co/mOiwxZQQjU Pour éviter les cancers de demain, c’est aujourd’hui qu’il faut agir #RestonsAlOmbrepic.twitter.com/eyNIclfunO — Institut national du cancer (@Institut_cancer) July 5, 2022

Seuls 12% des parents mesurent le risque encouru par les enfants, selon une étude BVA menée pour l'institut. Les idées reçues sur les gestes de protection les plus efficaces pour protéger les enfants persistent.

La crème solaire, un complément

Vous appliquez à votre enfant de la crème solaire indice 50 après chaque baignade et toutes les deux heures, vous pensez donc votre bambin protégé du soleil... Mais c'est loin d'être suffisant, explique Jean-Baptiste Méric, oncologue et directeur du pôle santé public et soin à l'Institut national du cancer : "La crème solaire, c'est un complément qui va venir en plus, pour les zones du corps que l'on n'aura pas pu protéger autrement", détaille-t-il au micro d'Europe 1.

Jusqu'à la puberté, la peau est plus fine et le système pigmentaire est immature, les coups de soleil sont donc plus fréquents. Mais les vacances sont là, et l'envie de profiter à l'extérieur aussi. Alors voici quelques conseils du médecin pour protéger les enfants : "La règle, c'est : 'On reste à l'ombre.'"

Ne pas exposer les enfants de moins de trois ans

Si c'est impossible, on préfère, plutôt qu'un maillot de bain assorti à l'un des parents, "un maillot couvrant anti-UV, un chapeau à larges bords, et des lunettes de soleil", et on n'oublie pas "d'appliquer une crème solaire d'indice élevé sur les zones qui ne sont pas couvertes".

Ces gestes de protections doivent être appliqués même par temps couvert. Pour limiter tout risque de cancer, il est même recommandé de ne pas exposer les enfants de moins de trois ans aux rayons UV.