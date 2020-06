Trois conseils pour bronzer sans brûler cet été

Les beaux jours arrivent et avec eux les peaux bronzées ou... les coups de soleil. Pour ne plus brûler dès ses premiers jours de vacances à la plage ou à la montagne, la dermatologue Laurence Netter rappelle quelques règles à suivre dans Sans rendez-vous sur Europe 1 mercredi.

Choisir une crème solaire adaptée

La crème solaire se choisit en fonction de deux critères. Tout d'abord en fonction du critère phototype c'est-à-dire la couleur de sa peau et la capacité de sa peau à bronzer. Mais aussi en fonction de la destination de ses vacances. "Si l'on va à la campagne, on ne choisit pas le même écran que si l'on va gravir le Mont-Blanc", illustre la docteure Laurence Netter.

Concernant le choix des indices solaires, la dermatologue conseille d'appliquer une crème solaire indice 50 sur son visage particulièrement, et même sur le reste de son corps. "Un indice 20 ne protège pas du tout, un 30 peu", explique-t-elle et "même un écran 50 ne protège pas totalement". Pour les adultes, il est également judicieux d'appliquer sa crème solaire vingt minutes avant de s'exposer au soleil. Sur la plage, il est déjà trop tard. "La crème solaire n'empêche pas de bronzer, on brunit juste un tout petit peu plus lentement", souligne-t-elle. "Plus on brunit lentement, moins on brûle sa peau et plus le bronzage va durer longtemps."

Savoir s'exposer au soleil et bien réagir en cas de coup de soleil

Pour la dermatologue, il est très important de savoir bien s'exposer au soleil. En particulier si on a la peau très claire. "Si on a le teint pâle et qu'on est sous les tropiques, il ne faut pas aller au soleil entre midi et 16 heures car c'est à ce moment-là qu'il y a le plus d'UV et qu'on brûle le plus. Il faut préférer le matin et la fin d'après-midi", rappelle-t-elle. En règle général, il vaut mieux rester à l'ombre quand le soleil est fort et s'exposer progressivement pour ne pas brûler sa peau.

En cas de coup de soleil, il faut se mettre à l'ombre immédiatement, conseille la docteure Laurence Netter. En rentrant à la maison, on peut utiliser des produits post-solaires, qui contiennent un peu d'anti-inflammatoires et appliquer des produits cicatrisants comme la Biafine. Il faut également s'hydrater. Et si la brûlure est trop importante, les dermatologues peuvent donner de la cortisone. "Après un coup de soleil, on ne peut pas se remettre au soleil car on a abîmé sa couche superficielle. Donc on va attraper un coup de soleil encore plus rapidement en se réexposant", prévient-elle.

Préparer sa peau en cabine à UV : la fausse bonne idée

Ce qui nous protége des UV, qui sont toxiques, est le bronzage, appuie la dermatologue. "Le bronzage est une réaction de défense pour que les UVB ne soient pas trop délétères." Alors que quand on va dans une cabine à UV, "ce sont à 95% des UVA, qui n'ont pas de capacités à fabriquer la vraie mélanine", explique-t-elle. "La vraie mélanine est synthétisée par les UVB, qui augmentent aussi l'épaisseur de la peau. La peau est ainsi plus solide et plus résistante aux UVB", résume-t-elle.

Certaines personnes prennent aussi des antioxydants pour préparer leur peau au soleil et mieux bronzer. La docteure Laurence Netter ne déconseille pas d'en prendre mais elle rappelle qu'"aucune étude n'a montré que cela augmentait le bronzage ou que cela faisait diminuer le cancer. Elle conseille plutôt de bien manger et de se nourrir de "produits colorés, rouges et oranges, riches en bêtacarotène".