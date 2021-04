"Excellente nouvelle" : une dose de vaccin réduit de 50 % la transmission du Covid

Est-on contagieux lorsque l'on attrape le Covid alors qu'on a reçu une dose de vaccin ? L'Agence publique de santé anglaise a lancé une vaste étude sur près de 57.000 personnes appartenant à 24.000 ménages pour le déterminer. Dans chacun d'eux, un membre du foyer qui avait reçu une dose du vaccin AstraZeneca ou Pfizer a contracté le virus. L'étude a comparé la transmission du virus d'un malade à ses proches avec celle d'un groupe d'un million de personnes non vaccinés. Les résultats montrent qu'une vaccination, même partielle, réduit les risques de transmission.

Un risque jusqu'à 50 % inférieur

En effet, trois semaines après l'injection, les personnes vaccinées ont jusqu'à 50 % de risques en moins de contaminer un proche par rapport aux personnes non vaccinées. Des chiffres très intéressants mais pas surprenants pour Morgane Bomsel, immunologiste à l'Institut Cochin. "C'est une excellente nouvelle, d'autant plus que ce sont des chiffres qui sont aussi observés en Israël et dans d'autres études."

"La première dose permet une réduction de la transmission de 75 % environ par rapport aux personnes qui ne sont pas vaccinés", explique la chercheuse. Selon les scientifiques, le risque de transmettre la maladie devrait encore baisser avec la seconde dose et de manière mathématique, comme on l'a déjà observé chez les résidents d'Ehpad vaccinés en très grande majorité. Plus la vaccination va gagner du terrain et plus la courbe des contaminations, elle, va diminuer.