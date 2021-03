Covid-19 : les infirmiers pourront prescrire le vaccin, annonce Olivier Véran

Les infirmiers pourront à partir de vendredi non seulement injecter les vaccins contre le Covid-19 mais aussi le prescrire eux-mêmes, tandis que dentistes et vétérinaires pourraient aussi être mobilisés, a annoncé jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran. La mission des "infirmières et infirmiers (...) qui jouent un rôle majeur (...) dans la réussite de la vaccination (...) va encore s'amplifier dès demain avec la possibilité qui leur est désormais ouverte par la Haute autorité de santé de prescrire eux-mêmes le vaccin", a déclaré le ministre lors de la conférence de presse hebdomadaire sur la situation sanitaire.

Olivier Véran avait déclaré ces derniers jours avoir saisi l'autorité sanitaire indépendante sur cette possibilité, qui était réclamée notamment par l'Ordre national des infirmiers et la fédération d'associations de patients France Assos Santé. L'avis a été "transmis au ministre cet après-midi" (jeudi) et sera "publié demain matin" (vendredi), a précisé la Haute autorité de santé (HAS) à l'AFP.

Jusqu'ici, les infirmiers pouvaient injecter les vaccins contre le Covid mais seulement après prescription par un médecin. Cette nouvelle autorisation "va leur permettre notamment d'aller vers les populations les plus vulnérables et de vacciner au domicile des Français", a ajouté Olivier Véran.

Habilitation de nouvelles professions

L'avis de la HAS porte également sur l'habilitation de nouvelles professions pour injecter les vaccins contre le Covid. C'est déjà le cas depuis le 12 mars pour les sapeurs-pompiers ayant suivi une formation spécifique.

"La Haute autorité a élargi la liste des personnes qui peuvent potentiellement injecter un vaccin, avec 250.000 personnes de plus", a indiqué Olivier Véran, évoquant les dentistes ou encore les vétérinaires.

Le ministre a également appelé "tous les étudiants en santé, et tous les professionnels de santé jeunes retraités à prêter main forte pour la vaccination et dans les hôpitaux quand ils le peuvent".

Bientôt plus de 400.000 injections par jour

Dans l'immédiat, "l'élément limitatif de notre campagne" de vaccination n'est pas le nombre de vaccinateurs potentiels mais "les livraisons de vaccins qui nous sont faites", a-t-il toutefois reconnu, même si "cette limite est en train d'évoluer dans le bon sens". "Nous dépasserons bientôt les 400.000 injections par jour, puis les 500.000 injections par jour", a assuré le ministre.

A ce jour, 7 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, parmi lesquelles "plus de 2,5 ont reçu leur deuxième injection", a-t-il ajouté.