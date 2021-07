Covid-19 : le taux d’incidence remonte dans les régions touristiques

DÉCRYPTAGE

Sur le front de l’épidémie, les hospitalisations restent stables. Santé Publique France a comptabilisé mercredi 7.047 personnes hospitalisées pour une infection au Covid-19, dont 931 en réanimation. Mais la menace du variant Delta plane toujours, avec une incidence - nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants - qui remonte de façon inégale selon les territoires et les tranches d’âge. Plus de 8.800 contaminations au Covid-19 ont été enregistrées en 24 heures, un niveau qui n'avait été plus vu depuis début juin.

Plusieurs départements s'allument en rouge sur la carte : ceux dont l'incidence dépassent le seuil de cinquante cas pour 100.000 habitants. Ils sont plutôt situés des zones touristiques du sud : Pyrénées, Ariège, Hérault, Haute Garonne, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes, Corse... Le Calvados et l'Île-de-France sont également concernés.

Les jeunes, plus touchés par cette nouvelle vague

Et les Français les plus touchés par ces nouvelles infections ont généralement moins de 40 ans. L’incidence dépasse les 100 cas pour 100.000 habitants chez les 20-30 ans et progresse très vite chez les enfants et adolescents de 10 à 19 ans.

Cette différence est-elle dû à la couverture vaccinale moindre des jeunes ? Aujourd’hui, seulement 28 % des moins de 30 ans sont vaccinés avec deux doses, contre 75% des plus de 65 ans. Le virus circule donc beaucoup plus parmi eux car la vaccination divise par douze le risque de transmission.

Deux tiers des rendez-vous de vaccination pris par des moins de 35 ans

Mais cette situation pourrait bientôt changer : selon la plateforme Doctolib, les deux tiers des rendez-vous sont actuellement pris par des moins de 35 ans.

En attendant que cette couverture vaccinale se renforce, il n’y a plus qu’à espérer que le maintien des gestes barrières et l'effet du pass sanitaire soit suffisant pour casser ces chaines de contaminations. Et surtout pour qu’elles ne gagnent pas trop vite les plus âgés et toutes les personnes non-vaccinés souffrant de comorbidités.