Vaccination : "1,7 million de créneaux réservés depuis lundi soir", record absolu pour Doctolib

Doctolib saturé. Dans la foulée de l'allocution présidentielle, au cours de laquelle Emmanuel Macron a annoncé la vaccination obligatoire pour les soignants et l'extension du pass sanitaire, la prise de rendez-vous a explosé. Sur la plateforme Doctolib, "1,7 million de Français ont réservé un créneau depuis hier soir (lundi soir, ndlr)", précise sur Europe 1 Stanislas Niox-Chateau, directeur général de Doctolib. "C'est quatre fois plus que le dernier record du 11 mai", ajoute-t-il, évoquant un engouement très fort suite aux annonces du chef de l'État. Au total, "900.000 Français ont pris leur rendez-vous hier soir, et l'engouement s'est poursuivi ce matin (mardi matin, ndlr)."

"Une liste d'attente comme pour les sites de billetterie"

"On était prêt", assure Stanislas Niox-Chateau, alors qu'une liste d'attente avait été développée pour faire face aux connexions de masse. "Une liste d'attente comme pour les sites de billetterie, qu'on a du mettre en place puisqu'il y a eu des millions de connexion à la minute au moment de l'allocution", explique le directeur général de Doctolib. "On est prêt à la remettre si on a besoin. Après, on a géré 50 millions de rendez-vous de vaccination depuis le début de la campagne, on était prêt à cette affluence."

"Vous aurez des rendez-vous dans les jours à venir"

Concernant le profil des patients ayant pris ces rendez-vous, Stanislas Niox-Chateau affirme que "deux tiers de ces 1,7 millions ont moins de 35 ans". Et à propos de la répartition géographique, ce dernier ajoute que "tous les Français, dans toutes les régions sont mobilisés depuis hier soir, 20 heures".

À quelle situation s'attendre dans les prochains jours ? Très difficile de le prévoir, répond Stanislas Niox-Chateau. "Mais il y a encore de la dispo sur Doctolib, et les centres vont continuer de mettre en ligne des créneaux", assure-t-il. "Si vous n'êtes pas parmi les 38 millions de Français qui sont déjà vaccinés, ou qui ont pris un rendez-vous, ne vous inquiétez pas : vous aurez des rendez-vous dans les jours à venir", poursuit le directeur général de la plateforme, ajoutant que l'ajout de créneaux pour les prises de rendez-vous continueront à un niveau soutenu, a minima jusqu'à la fin de la semaine, et très probablement jusqu'à la fin de la semaine prochaine.